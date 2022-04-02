LME запретила складировать медь из Норильска и алюминий из Красноярского края

Лондонская биржа металлов ввела запрет на размещение нескольких видов металлов из России. Под ограничение попал целый список предприятий Красноярского края.

Объявляем о немедленной приостановке размещения марок металлов на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании, за исключением случаев, если склад может доказать, что дата вывоза из России была до 25 марта 2022 года», — говорится в сообщении Лондонской биржи.

Под запрет попали:

Медь от «Норникеля»,

Алюминий, произведенный на металлургических предприятиях «Русал» в Красноярске, Братске, Саяногорске, Богучанске.

Ранее Лондон принял решение ввести 35% пошлину на импорт ряда российских товаров, среди которых поименованы железо, серебро, сталь и свинец.

Кроме того, в марте Минпромторг РФ договорился с металлургами привязать цены на металл к рублю. В ведомстве считают, что таким образом мотивируют металлургов в обеспечении внутренних потребностей страны.

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