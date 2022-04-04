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«Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим

«Омикрон» в Красноярском крае включил стелс-режим
Иллюстрация: pixabay.com

Предположительно новая версия коронавируса умеет маскироваться под своих «собратьев» и обходить вакцины.

#НОВОСТИ
Вариант коронавируса ВА.2 («стелс-омикрон») стал доминирующим в Красноярском крае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый „стелс-омикрон“», — написал он.
Напомним, что о новой версии ковида в мире заговорили в конце января 2022 года. На сегодня известно, что это вид вируса актуальные системы тестирования могут принимать за варианты «Дельта» и др. Также существующие вакцины могут оказаться против него менее эффективны. Однако окончательных данных, позволяющих однозначно утверждать это, пока нет.
 
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Автор: Петр Савельев
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