Первые пассажиры рейса Красноярск — Минеральные воды получили подарки от авиакомпании

3 апреля авиакомпания «Азимут» совершила прямой рейс из Красноярска в Минеральные воды. Маршрут проходил с посадкой в Уфе. Двум пассажирам, которые купили билет первыми, авиаперевозчик вручил подарки.

Сюрприз ждал их сразу после регистрации.

«Пассажирам, которые первыми купили авиабилеты на новый рейс, авиакомпания подарили сертификаты на перелёт туда-обратно и памятные подарки от красноярского аэропорта», — рассказала DK.RU пресс-cекретарь воздушной гавани Екатерина Фомина.

Счастливчиками оказались жители Красноярска Мария и Виктор. Девушка решила слетать в Уфу на отдых, а мужчина отправился в рабочую поездку.

Они признались, что подарок от авиакомпании оказался для них полной неожиданностью.

«Прочитали новость, что открывается новое направлении в Уфу и Минеральные воды. Цены оказались очень доступными, мы решили сделать себе такой уикэнд, слетать в Уфу на 3 дня и посмотреть город. Если честно, я обычно ничего не выигрывала в жизни, лотереи и розыгрыши — это не про меня. Я счастлива, сложно поверить, что такое бывает» — рассказала DK.RU Мария.

Виктор отметил, что купил билет сразу, как только открылись продажи:

«Мне позвонили с работы в 2 часа ночи и сказали: появился прямой рейс, бронируй. Я не ожидал, что получу подарок. Очень рад».

В пресс-службе аэропорта отметили ,что направление Красноярск — Минеральные воды — совершенно новое для нашего города. Раньше рейсов из Красноярска не было.

«Запустить прямой рейс в Минеральные воды решила сама авиакомпания, сейчас это особенно важно, потому что идет ориентация на внутренний туризм», - рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта.

Отметим, полет осуществлялся на самолете российского производства Sukhoi Superjet 100.

Ранее DK.RU сообщал, что полёты по маршруту Красноярск — Минеральные воды компания «Азимут» планирует выполнять по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 7 тыс. 780 руб. Это невозвратный тариф без багажа.

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