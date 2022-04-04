Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска

В период 4…12 апреля 2022 пассажиры смогут приобрести по льготным ценам полеты с 28 апреля по 31 мая 2022.

Предложение «Аэрофлота» будет действовать на прямых рейсах из Красноярска, Москвы, Спб, Владивостока, Хабаровска и некоторых других крупных городов.

Так же «Аэрофлот» анонсировал специальные условия рейсов в южные регионы в случае снятия ограничений на направление.

Мы приняли решение существенно снизить цены на авиабилеты по всем внутренним направлениям в период наиболее активного планирования россиянами майских праздников и открытия летнего сезона», — сообщает Сергей Александровский, врио гендиректора «Аэрофлота».

Читайте далее