Лесной сектор Красноярского края потерял пятую часть экспорта

Отгрузки внутри страны хоть и выросли, но не смогли полностью компенсировать снижение.

За первый квартал 2022 года из Красноярского края было отправлено на экспорт 1,31 млн куб.м. круглого леса и пиломатериалов, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. Стоит отметить, что в аналогичном периоде 2021-го эта цифра была на уровне 1,66 млн кубов. Таким образом объем зарубежных поставок красноярской древесины год к году снизился на 21,1%.

Основное сокращение произошло в сегменте кругляка, тогда как зарубежные отгрузки пиломатериалов сократились лишь на 0,02 млн кубометров (с 1,24 млн куб.м. до 1,22 млн).

Основным экспортером дерева ил края остается Китай, но, если в первом квартале 2021 года в Поднебесную отправили 315 тыс. кубов кругляка и 1,11 млн кубометров пиломатериалов (85,5% всего лесного экспорта региона), то в соответствующем периоде 2022-го деловой древесины отгрузили всего 97 тыс. куб. м., а пиломатериалов — 991 тыс. кубов (83% всего экспорта леса).

В другие регионы России поставки в январе-марте наоборот увеличились: с 324 тыс. куб.м. в 2021-м до 489 тыс. кубов — в 2022 году (+51%).

Означает ли это, что экспортеры леса из Красноярского края переориентировались (пусть и частично) на внутренний рынок, пока не ясно — в региональном Минлесхозе пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Добавим, что снижение экспорта красноярского леса отмечалось и по итогу первых двух месяцев 2022 года, но тогда оно было менее ощутимым.

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