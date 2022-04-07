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Как сохранить средства? Апартаменты в ЖК "Золотое Сечение" от 3,5 млн. рублей

Как сохранить средства? Апартаменты в ЖК "Золотое Сечение" от 3,5 млн. рублей
Иллюстрация: mental-plus

В ЖК «Золотое Сечение» предлагаются студии в статусе апартаментов, от 30 до 57 кв.м. Жилой комплекс строится на первой линии ул. Партизана Железняка с видом на центр и Енисей.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Апартаменты универсальны в использовании — для жизни, для бизнеса или под сдачу в аренду через УК в формате апарт-отеля. В проекте предусмотрены интересные дизайнерские решения: эркерные окна, подоконники-диваны, панорамное угловое остекление. Стоимость таких студий стартует сегодня от 3,5 млн. рублей (действует льготная ипотечная ставка). За эти деньги инвесторы получат ликвидную недвижимость небольшой площади в деловом центре города.

Если вопрос сохранения и капитализации средств для Вас сейчас актуален:

— позвоните в отдел продаж ЖК "Золотое Сечение": 8 (391) 219-17-10
— получите бонус на сайте mental-plus.ru

Как сохранить средства? Апартаменты в ЖК "Золотое Сечение" от 3,5 млн. рублей 1

Как сохранить средства? Апартаменты в ЖК "Золотое Сечение" от 3,5 млн. рублей 2

ООО "Уютный дом 2010".
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. 

 

Автор: Александр Вознесенский
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