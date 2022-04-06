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Анатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжными

Анатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжными
Иллюстрация: yandex

Г-н Быков на судебном заседании в Центральном районном суде Красноярска не поддержал свое прежнее заявление о рассмотрении материалов дела присяжными.

#НОВОСТИ

Теперь подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела судьей без участия коллегии присяжных заседателей.

Решение находится на рассмотрении, суд взял паузу до 15 апреля, — сообщает пресс-служба краевого суда.

Данный процесс проходит в рамках второго уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. В данном процессе речь идет о:

  • Подстрекательстве к убийству по найму предпринимателя Андрея Неколова;
  • Подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского.

Вместе с г-ном Быковым по делу также проходит Александр Живица, которому инкриминируют покушение на убийство Грабовского, совершенное «общеопасным способом» (стрельбой в общественном месте), по найму.

Напомним, в начале сентября 2021 в Красноярске завершился первый судебный процесс над Анатолием Быковым. Присяжные признали его виновным в организации заказного убийства двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994. По итогам рассмотрения Свердловский районный суд назначил подсудимому 13 лет колонии общего режима.

Адвокаты подали апелляцию с просьбой отменить приговор, а дело вернуть на новое рассмотрение. Одним из аргументов являлось то, что «суд допустил нарушения при отборе коллегии присяжных заседателей», которые решили не оправдывать г-на Быкова. В конце марта 2022 суд принял решение оставить приговор в силе.

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Автор: Петр Савельев
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