Сочинский аэропорт станет «транзитным» для рейсов из Красноярска

Рейсы Красноярск — Сочи состыкуют с несколькими зарубежными направлениями.

Компания «Аэрофлот» состыкует рейсы Красноярск — Сочи с 16 направлениями, об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Речь идет о рейсах в страны дальнего и ближнего зарубежья. В частности:

Армения — Ереван;

Узбекистан — Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенчу, Фергану;

Казахстан — Нур-Султан, Актобе, Актау, Атырау, Алматы;

Турция — Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум;

Египет — Каир.

Новое расписание начнет работать с сегодняшнего дня — 7 апреля 2022 года.

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