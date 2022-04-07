Сочинский аэропорт станет «транзитным» для рейсов из Красноярска
Рейсы Красноярск — Сочи состыкуют с несколькими зарубежными направлениями.
Компания «Аэрофлот» состыкует рейсы Красноярск — Сочи с 16 направлениями, об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.
Речь идет о рейсах в страны дальнего и ближнего зарубежья. В частности:
- Армения — Ереван;
- Узбекистан — Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенчу, Фергану;
- Казахстан — Нур-Султан, Актобе, Актау, Атырау, Алматы;
- Турция — Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум;
- Египет — Каир.
Новое расписание начнет работать с сегодняшнего дня — 7 апреля 2022 года.
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В период 4…12 апреля 2022 пассажиры смогут приобрести по льготным ценам полеты с 28 апреля по 31 мая 2022.
Загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной
По имеющимся у DK.RU данным, самолеты между Красноярском и Сочи сейчас летают практически полностью загруженными. Соответственно поползли вверх и цены.
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