Ресторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывеску
Известный в Красноярске ресторан Mike&Molly, расположенный в микрорайоне Взлетка, в скором времени изменит вывеску и формат.
Александр Митраков, владелец заведения, планирует провести ребрендинг итальянского ресторана Mike&Molly на ул. 78 Добровольческой бригады, — пишут Gornovosti.
Г-н Митраков сообщил читателям бесплатной муниципальной газеты о том, что раздумывает над новым названием модной ресторации — он хочет оставить слово «Molly» и добавить к «что-то еще».
Бизнесмен Митраков решил в ближайшее время собрать бесплатные предложения с интересными названиями заведения в ТГ-канале.
Кроме смены вывески ресторан ждут и другие изменения, которые не останутся не замеченными постоянными посетителями — в планах частично переделать интерьер и полностью пересмотреть меню.
Г-н Митраков заинтриговал читателей тем, что собирается
Перезапуститься в концепте необистро, где будет немного Италии, немного Франции, Скандинавии и узнаваемый почерк шефа».
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