Сезон открыт: Красноярск ожидает антиклещевая обработка
К обработке территории города против клещей готовятся в Красноярске, — сообщает мэрия краевого центра.
На данный момент выдано задание на энтомологическое обследование одного из участков в мкрн. Взлетка, по результатам которой будет принято решение о необходимости обработки специализированной организацией.
Сейчас обработка территорий проводится, но точечно и в рамках прямого договора с подрядчиком за счет средств бюджета мэрии.
В Красноярске в 2022 обработают прилегающие к лесным массивам места отдыха горожан, а также территории в жилых районах, где клещи в прошлом году проявляли особую активность.
В целом обработка запланирована на площади свыше 460 га.
Напомним, что 4 апреля Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, написал в своем ТГ-канале, что клещевой сезон можно считать официально открытым, поскольку
На прошедших выходных зарегистрирован первый случай присасывания клеща на территории Красноярска. Пострадавшим оказался непривитый ребенок».
Чиновник призвал горожан сохранять бдительность в данном вопросе, так как с потеплением риски контакта с клещами будут возрастать.
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