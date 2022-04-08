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Сезон открыт: Красноярск ожидает антиклещевая обработка

Сезон открыт: Красноярск ожидает антиклещевая обработка
Иллюстрация: myseldon.com

К обработке территории города против клещей готовятся в Красноярске, — сообщает мэрия краевого центра.

#ЛАЙФХАКИ

На данный момент выдано задание на энтомологическое обследование одного из участков в мкрн. Взлетка, по результатам которой будет принято решение о необходимости обработки специализированной организацией.

Сейчас обработка территорий проводится, но точечно и в рамках прямого договора с подрядчиком за счет средств бюджета мэрии.

В Красноярске в 2022 обработают прилегающие к лесным массивам места отдыха горожан, а также территории в жилых районах, где клещи в прошлом году проявляли особую активность.

В целом обработка запланирована на площади свыше 460 га.

Напомним, что 4 апреля Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, написал в своем ТГ-канале, что клещевой сезон можно считать официально открытым, поскольку  

На прошедших выходных зарегистрирован первый случай присасывания клеща на территории Красноярска. Пострадавшим оказался непривитый ребенок».

Чиновник призвал горожан сохранять бдительность в данном вопросе, так как с потеплением риски контакта с клещами будут возрастать.

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Автор: Петр Савельев
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