Центр Мира возвращается в Красноярск

Кроме того, проект пешеходного бульвара летом 2022 расширится на локацию правого берега региональной столицы.

Проект «В центре Мира» запустят 4 и 5 июня, — пишет «Город Прима» со ссылкой на Сергея Еремина, мэра Красноярска.

В новом сезоне проект будет работать в традиционном режиме — с вечера пятницы до вечера воскресенья будет перекрываться для движения автотранспорта участок пр. Мира от ул. Обороны до ул. Перенсона.

Самый главный принцип, который я хотел бы сохранить — чтобы люди и дальше были сами продюсерами этого проекта. Это народный проект. Если мы сумеем выдержать эту главную задачу, тогда это будет просто супер!» — поясняет г-н Еремин.

Перекрытый участок предполагается разделить на зоны — по степени активности творческих групп, число которых растет. Посетителей «Центра Мира» ожидают премьеры — в локации от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Обороны расположится «Фестивальный квартал» — там будут проводится регулярные еженедельные тематические мероприятия.

Популярность формата пешеходно-развлекательного пространства мотивировало городские власти расширить проект и создать локацию на правом берегу Енисея.

Это не копирка проекта «В центре Мира», а свой уникальный проект. Отдадим для событий бульвар Маяковского, который в прошлом году был отремонтирован», — сообщил мэр.

Кроме того, есть планы на День города сделать пешеходной ул. Вавилова.

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