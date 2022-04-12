Красноярский аэропорт: санкции подрезали крылья «грузовикам»

Самолеты через воздушную гавань стали летать реже, а грузов перевозить меньше. А вот в пассажирском сегменте все еще отмечается рост.

За март 2022 года аэропорт Красноярска обслужил всего 65 грузовых самолетов. Это на 77% меньше, чем было в этом же месяце прошлого года, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Такое снижение связано с приостановкой полетов в Европу. Ранее аэропорт Красноярск был транзитным узлом между Азией и европейскими странами для грузовых авиаперевозчиков», — говорят в порту.

Вслед за потерями грузовых рейсов пошел на спад и грузооборот воздушной гавани — за март 2022-го через нее прошло 1 212 тонн различных грузов, против 1 472 тонн в начале весны прошлого года (-17,7%).

В целом же за месяц из красноярского аэропорта вылетело 1 107 бортов, что на 8% меньше, чем было в марте 2021-го.

Пассажиропоток при этом продолжает расти — в марте он прибавил 11,4% год к году. Однако в аэропорту это связывают большей частью с низкой базой 2021-го.

Читайте также: