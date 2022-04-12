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Красноярский край пополняется специалистами из других регионов

Красноярский край пополняется специалистами из других регионов
Иллюстрация: pixabay.com

С начала года в регион уже приехало 4 специалиста из других территорий страны, в апреле трудовой коллектив края пополнился еще двумя сотрудниками. Они отправятся работать в Минусинск и Железногорск.

#НОВОСТИ
Так, благодаря краевой службе занятости у предприятия ОАО «Молоко» появился новый технолог. Он приехал в Минусинск из Абакана.
 
Предприятие АО «ИСС им. ак. М.Ф. Решетнева» возьмет на работу переводчика с китайского и английского языков. Ранее он проживал в Томской области. 
 
Отметим, эти предприятия не смогли найти подходящих специалистов в нашем регионе - им помогла программа повышения мобильности трудовых ресурсов нацпроекта «Демография».
 
Благодаря участию в программе работодатели не только находят высококвалифицированных специалистов, но и получают финансовую поддержку в 225 тысяч рублей на каждого сотрудника, принятого на постоянную работу.
 
Средства могут быть направлены на оплату переезда к месту работы, единовременную выплату, предоставление дополнительного социального пакета и другое.
 
Ранее DK.RU рассказывал, что портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство. Героев для рекламной кампании ищет hh.ru.
 
Специальное жюри выберет пять лучших историй, на основе которых снимут серию рекламных роликов. Гонорар за съемки — 500 тысяч рублей.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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