Красноярский край пополняется специалистами из других регионов

С начала года в регион уже приехало 4 специалиста из других территорий страны, в апреле трудовой коллектив края пополнился еще двумя сотрудниками. Они отправятся работать в Минусинск и Железногорск.

Так, благодаря краевой службе занятости у предприятия ОАО «Молоко» появился новый технолог. Он приехал в Минусинск из Абакана.

Предприятие АО «ИСС им. ак. М.Ф. Решетнева» возьмет на работу переводчика с китайского и английского языков. Ранее он проживал в Томской области.

Отметим, эти предприятия не смогли найти подходящих специалистов в нашем регионе - им помогла программа повышения мобильности трудовых ресурсов нацпроекта «Демография».

Благодаря участию в программе работодатели не только находят высококвалифицированных специалистов, но и получают финансовую поддержку в 225 тысяч рублей на каждого сотрудника, принятого на постоянную работу.

Средства могут быть направлены на оплату переезда к месту работы, единовременную выплату, предоставление дополнительного социального пакета и другое.

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Специальное жюри выберет пять лучших историй, на основе которых снимут серию рекламных роликов. Гонорар за съемки — 500 тысяч рублей.

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