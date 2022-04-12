Красноярский край пополняется специалистами из других регионов
С начала года в регион уже приехало 4 специалиста из других территорий страны, в апреле трудовой коллектив края пополнился еще двумя сотрудниками. Они отправятся работать в Минусинск и Железногорск.
-
Вакансия: в Красноярске предлагают поработать «Вдохновителем на творчество»
Служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru нашла на этой неделе на этой неделе самое необычное предложение о работе для жителей края.
-
Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели
Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.
-
Саморазвитие станет главным приоритетом у красноярцев в 2022 году
60% жителей Красноярского края планирует большую часть времени в этом году тратить на саморазвитие. Такие данные в ходе опроса получила служба исследований hh.ru.
-
Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее
Более 37 миллионов рублей выиграли красноярцы в новогоднем розыгрыше «Русского лото», благодаря такому везению край вошел в десятку самых удачливых регионов.