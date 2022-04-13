Decathlon приостанавливает свою работу в Красноярске с 25 апреля

Магазин Decathlon в Красноярске по адресу ул. 9 Мая, дом 70 временно прекращает свою деятельность с 25 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение было принято в связи с внешними условиями, из-за которых поставки товаров в Россию стали невозможными.

«Decathlon исполнит все обязательства перед своими клиентами в Красноярске относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Возврат товаров также будет доступен», — рассказали DK.RU в пресс-службе Decathlon.

Кроме того, компания продолжит поддерживать 2 500 сотрудников Decathlon в России, выплачивая им зарплату.

Отметим, онлайн магазин Decathlon.ru на данный момент работает в штатном режиме. О его приостановке компания сообщит дополнительно.

Ранее работ в России приостановил и немецкий ритейлер OBI. Кроме того, торговые операции с Россией закончили компании Panasonic, Suzuki, Intel .

DK.RU сообщал, что красноярские фирмы Hoff. Ранеесообщал, что красноярские фирмы нашли аналог компании IKEA — теперь горожанам предлагают доставить заказы с магазина

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