Decathlon приостанавливает свою работу в Красноярске с 25 апреля
Магазин Decathlon в Красноярске по адресу ул. 9 Мая, дом 70 временно прекращает свою деятельность с 25 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Decathlon исполнит все обязательства перед своими клиентами в Красноярске относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Возврат товаров также будет доступен», — рассказали DK.RU в пресс-службе Decathlon.
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