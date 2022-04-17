На ремонт дорог Красноярского края выделили 3 млрд рублей

На ремонт, реконструкцию и строительство дорог региона потратят 3 млрд рублей в 2022.

Средства были распределены между муниципалитетами на конкурсной комиссии в Минтрансе края.

Для строительства дорог в новых районах Железногорска, Сосновоборска, Енисейска направят 200 млн рублей.

Кроме того, Енисейску выделят 500 млн на реконструкцию ул. У. Громовой и строительство парковки, Сосновоборск получит 55 млн рублей для строительства дороги на ул. Солнечная, Железногорску дадут еще 50 млн рублей для создания внутриквартального проезда в 5 мкрн.

Также 1,35 млрд рублей (на 0,5 млрд больше, чем в 2021) потратят на финансирование капремонта в муниципальных образованиях.

Остальные 1,32 млрд рублей (на 0,47 млрд больше, чем в 2021)) будут использованы для строительства и реконструкции дорог около социальных объектов. Из этого транша Ачинску досталось 121 млн, Назарову 200 млн, Канску 121 млн, Минусинску 381 млн, Шушенскому 97 млн и Таежинскому сельсовету 188,5 млн рублей.

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