«Россия» отвезет красноярцев в Читу

С 3 июня авиакомпания «Россия» запускает новый рейс из аэропорта Красноярск.

Полеты по направлению Красноярск...Чита и обратно будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета стартует от 8055 рублей в одну сторону. Согласно полетному расписанию аэропорта Красноярск, полеты по данному маршруту запланированы до конца октября 2022.

До этого прямые рейсы из Красноярска в Читу и обратно два раза в неделю выполняла только авиакомпания «ИрАэро».

Напомним, с 27 марта международный аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание. В весенне-летний период красноярцы смогут улететь в 46 городов внутри страны и в 8 городов за ее пределами. В числе новых для аэропорта Красноярск направлений — Уфа, Минеральные воды, Наманган (Узбекистан).