Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
80,04
87,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Россия» отвезет красноярцев в Читу

«Россия» отвезет красноярцев в Читу
Иллюстрация: rossiya-airlines.com

С 3 июня авиакомпания «Россия» запускает новый рейс из аэропорта Красноярск.

#НОВОСТИ

Полеты по направлению Красноярск...Чита и обратно будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета стартует от 8055 рублей в одну сторону. Согласно полетному расписанию аэропорта Красноярск, полеты по данному маршруту запланированы до конца октября 2022.

До этого прямые рейсы из Красноярска в Читу и обратно два раза в неделю выполняла только авиакомпания «ИрАэро».

Напомним, с 27 марта международный аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание. В весенне-летний период красноярцы смогут улететь в 46 городов внутри страны и в 8 городов за ее пределами. В числе новых для аэропорта Красноярск направлений — Уфа, Минеральные воды, Наманган (Узбекистан).

 
«Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов

Авиакомпания «Победа» приостанавливает рейсы в Анапу на период июнь…сентябрь из девяти городов России.

Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета

Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.

Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май

Обычно программа полетов в город-курорт стартовала в июне, однако перевозчик решил в 2022 открыть сезон на месяц раньше.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арестБывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арест
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • Запрет парковки и Дельфийские игры в КрасноярскеЗапрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
  • Спасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в УдачномСпасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в Удачном
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.