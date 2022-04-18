Часть вторая. Назначена дата суда над Анатолием Быковым по делу о покушении на убийство

Центральный районный суд Красноярска назначил рассмотрение уголовного дела Анатолия Быкова на 29 апреля.

По информации прокуратуры края, во время предварительных слушаний г-н Быков отозвал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, поэтому дело будет рассматриваться только судьей.

Анатолия Быкова, экс-главу совета директоров КрАЗа и экс-депутата парламента края обвиняют в подстрекательстве к убийству (ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушению на убийство (ст. 33, ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в 2004 г-н Быков решил расправиться с Андреем Неколовым, учредителем компании по утилизации промышленных отходов, нашел киллера за $50 тыс. В процессе подготовки к делу киллер получил другой «срочный заказ» — по требованию Анатолия Петровича нужно было срочно решить вопрос с Андреем Грабовским, вице-президентом федерации бокса края. В ноябре 2004 киллер из АК расстрелял автомобиль спортивного функционера, но г-н Грабовский не получил ранений.

После этого наемник выполнил отложенный заказ — четырьмя выстрелами из ТТ убил Неколова, тот умер на месте.

Данный процесс станет вторым судом над г-ном Быковым. Ранее, в сентябре 2021 в Красноярске прошел суд с участием присяжных, которые признали подсудимого виновным в организации заказного убийства в 1994 предпринимателей А. Наумова и К. Войтенко. Суд вынес 13 лет заключения.

В работе у следствия находится еще одно дело, которое включает в себя подстрекательство к убийству в 1998 криминального авторитета Филиппа (Игорь Филиппов) и создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).