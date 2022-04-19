УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
УСК «Сибиряк» взяла в аренду три земельных участка общей площадью порядка 53 тыс. кв. м. На этой территории компания построит несколько новых объектов для производства строительных материалов.
На этих территориях будем строить новые производственные цеха, что позволит нам нарастить мощности действующего завода крупнопанельного домостроения. Думаю, справимся за лет пять. Насколько именно вырастут объемы производства сейчас сказать не берусь - будем смотреть по ситуации. Но то, что развитие необходимо — это однозначно. Кризисы кризисами, а строительная отрасль системообразующая и она должна двигаться вперед. Кроме того, когда за тобой стоят большие коллективы в несколько тысяч человек, останавливаться просто нельзя, - рассказал DK.RU генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров.
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