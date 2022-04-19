УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения

УСК «Сибиряк» взяла в аренду три земельных участка общей площадью порядка 53 тыс. кв. м. На этой территории компания построит несколько новых объектов для производства строительных материалов.

Право аренды земельных участков было разыграно в ходе трех аукционов. В качестве первого лота был выставлен участок общей площадью 37,6 тыс. кв. м. Так как заявку на этот аукцион подал только один участник, УСК « Сибиряк », торги были признаны несостоявшимися. С «Сибиряком», как с единственным участником, будет заключен договор аренды сроком на 10 лет и 8 месяцев. Стоимость аренды - более 4 млн рублей в год.

На следующих торгах были представлены земельные участки общей площадью 8,1 тыс. кв. м и 7,7 тыс. кв. м соответственно. Интерес к этим объектам проявила УСК «Сибиряк» и строительная компания «ПРОМ ИНВЕСТ». По итогам двух аукционов победу одержал «Сибиряк». Стоимость аренды обоих участков - более 2,5 млн рублей в год. С арендатором будут заключены два договора сроком на 10 лет и 8 месяцев каждый.

Все земельные участки расположены на одиннадцатом километре Енисейского тракта и примыкают к действующему производству компании «Сибиряк» - заводу крупнопанельного домостроения.

На этих территориях будем строить новые производственные цеха, что позволит нам нарастить мощности действующего завода крупнопанельного домостроения. Думаю, справимся за лет пять. Насколько именно вырастут объемы производства сейчас сказать не берусь - будем смотреть по ситуации. Но то, что развитие необходимо — это однозначно. Кризисы кризисами, а строительная отрасль системообразующая и она должна двигаться вперед. Кроме того, когда за тобой стоят большие коллективы в несколько тысяч человек, останавливаться просто нельзя, - рассказал DK.RU генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров

На сегодня строительная база УСК «Сибиряк» включает завод крупнопанельного домостроения, площадью 204 тыс. кв. м, три бетонорастворных завода, три монтажных потока, два отделочных участка, участок инженерных сетей, участок по монтажу санитарно-технических систем, участок отделочных материалов, вспомогательные цеха (автотранспортный на 250 единиц, столярный, колерный, цех по раскрою обоев, стекла и линолеума).

Отметим, что ежегодно УСК «Сибиряк» вводит порядка 70-90 тыс. кв. м нового жилья. Флагманский проект компании на сегодня - жилой район «Новоостровский». На бывшей территории Комбайнового завода в общей сложности будет возведено более 1 млн. «квадратов» жилья бизнес- и премиум-класса. Реализация проекта займет 15-20 лет.

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