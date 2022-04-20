Французский бренд L'Occitane не будет сворачивать работу в Красноярске

Магазин косметики и парфюмерии L’Occitane продолжает работу в Красноярске в прежнем режиме. Об этом DK.RU рассказала франчайзи марки L’Occitane Елена Сычева.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что французская компания приняла решение о закрытии магазинов в целях «защиты сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии».

Группа L’Occitane изначально придерживалась мнения, что не будет уходить из России. Однако эта позиция подверглась критике со стороны ряда активистов в США, европейских странах и особенно в Великобритании. Вплоть, до радикальных и агрессивных высказываний, а также угроз сотрудникам магазинов. На фоне этих событий группой L’Occitane было принято решение временно приостановить в России деятельность собственных магазинов - они работают в Москве и Санкт-Петербурге - и интернет-магазина. В регионах же, в том числе и в Красноярске, работают партнерские магазины. Таким образом, партнерская франчайзинговая сеть на всей территории России продолжает свою работу в прежнем режиме, - пояснила Елена Сычева.

Она добавила, что среди поклонников марки L’Occitane в Красноярске новость о возможном закрытии магазина вызвала беспокойство.

В России марка представлена много лет. Качественная французская косметика не просто заслужила доверие покупателей, но и обзавелась настоящими ценителями бренда L’Occitane. В первую очередь именно они были обеспокоены возможным уходом марки. Спешу успокоить - L’Occitane в Красноярске будет работать и дальше. Запасы товара на складах есть в достаточном количестве. Обсуждаются вопросы дальнейшей поставки товара, - резюмировала Елена Сычева.

Отметим, что на фоне геополитических событий свою деятельность в России временно приостановили десятки западных брендов. В их числе Adidas, Reebok, Bershka, Massimo Dutti, Mohito, Mothercare, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Tom Tailor, Uniqlo, Women’s secret, Zara, Levi’s, H&M. Кроме этого, закрылись такие магазины косметики как MAC и Kiehls.