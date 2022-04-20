Торгашинский и Столбы - Big Data определила самые популярные места отдыха в Красноярске

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала посещаемость наиболее известных мест отдыха Красноярска и определила, какие локации будут популярны у гостей Красноярска во время майских выходных.

Для анализа использовались обезличенные агрегированные данные о наиболее популярных среди туристов местах отдыха в Красноярске и составе туристического потока в 2020 – 2021 году. Самым популярным местом отдыха туристов в 2021 году стал остров Татышев : сюда приходит 37% туристов. На втором и третьем месте - национальный парк «Красноярские Столбы» и Торгашинский хребет, их посетили 25% и 23% туристов соответственно.

Наибольший прирост по количеству туристов показала реконструированная в 2021 году смотровая площадка на Николаевской сопке в эко-парке «Гремячая грива». За год количество туристов, посетивших эту локацию, выросло на 83%. Также выросло число туристов, посетивших Манскую петлю и парк флоры и фауны «Роев ручей» – на 8% и 13% соответственно.

Чаще всего в регион приезжают туристы в возрасте от 35 до 55 лет: 46% туристов относятся к этой возрастной группе. На молодёжную аудиторию приходится треть туристического потока: 17% составляют туристы в возрасте 18 – 24 лет и 16% - туристы 25-34 лет. Женщины приезжают в Красноярск чаще мужчин и составляют 59% гостей региона.

Большую часть турпотока - 59% - формируют туристы из трех регионов: Новосибирской области, республики Хакасии и Иркутской области. Также в 2021 году значительно увеличилось количество туристов из Москвы и Московской области.

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