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Zara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в Красноярске

Zara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в Красноярске
Иллюстрация: Yandex

Стало известно, что владелец модных брендов одежды, входящих в группы компаний Inditex, заявил о желании вновь сотрудничать с Россией.

#МНЕНИЯ

Г-н Оскар Гарсиа Масейрас, управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex, заявил, что компания рассматривает возможности возвращения на российский рынок. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на EFE.

Известно, что данная сеть магазинов включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Все они были представлены в красноярском ТРЦ «Планета». В целом на территории работало 500 магазинов испанской сети.  

Напомним, магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear приостановили свою работу в Красноярске 6 марта 2022 года.  

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Автор: Петр Савельев
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