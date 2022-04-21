Андрей Шевелев запустил управляющую компанию для развития внутреннего туризма

О ближайших планах и причинах такого решения г-н Шевелев рассказал DK.RU.

Чтобы масштабировать этот проект, а также «расшить» узкие места, к примеру, сезонность работы, Андрей Шевелев создал управляющую компанию.

Как масштабировать то, что работает всего два месяца в году? Это проблема, и чтобы найти варианты ее решения, я создал SHEVELEV RESORTS - управляющую компанию, как в бизнесах того же Hyatt или Hilton, но в сегменте сезонных отелей. Будем прицельно работать по ограничениям такого бизнеса. К примеру, ROI - если проект работает два месяца из 12-ти, надо чтобы ROI был все равно больше 20%-30%. Или персонал: по сути, региональный туризм — это бизнес, который нужно запускать в аховом режиме каждый год. А вот с маркетингом в сезоном бизнесе делать ничего не надо - без всяких вложений будет солдаут, в июле точно, - рассказал предприниматель.

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