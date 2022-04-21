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Андрей Шевелев запустил управляющую компанию для развития внутреннего туризма

Андрей Шевелев запустил управляющую компанию для развития внутреннего туризма
Иллюстрация: DK.RU

Серийный предприниматель, основатель комплекса отдыха «Большой плёс» на Беле, сфокусируется на развитии внутреннего туризма. В планах - строительство отелей и продажа франшизы управляющей компании.

#БИЗНЕС
О ближайших планах и причинах такого решения г-н Шевелев рассказал DK.RU.
Поделюсь важной личной новостью: на фоне всех последних событий у меня поменялась прописка. Теперь я прописан на озере Беле, в Хакасии. Что послужило причиной? В моей группе компаний несколько бизнесов, главный из которых — это дилерская сеть магазинов Tele2 и Xiaomi. Основная проблема сейчас, как и у всех, кто возит импорт: остановились отгрузки техники Samsung, Apple, «китайцы» отгружают только в деньги, цены поднялись, готовимся к сложным временам. Другой же мой бизнес - большая, на 13 га, база на озеро Белё — в пандемию расцвел. Появилась логичная мысль — сфокусироваться на нем. Этот бизнес всегда был делом для души, для друзей, где-то даже игрушкой. Но геополитические события расставили однозначные акценты - фокус надо переориентировать туда. Заграница стала еще менее досягаемой, южные регионы закрыты, пришло время регионального туризма, - пояснил Андрей Шевелев.  
Чтобы масштабировать этот проект, а также «расшить» узкие места, к примеру, сезонность работы, Андрей Шевелев создал управляющую компанию. 
Как масштабировать то, что работает всего два месяца в году? Это проблема, и чтобы найти варианты ее решения, я создал SHEVELEV RESORTS - управляющую компанию, как в бизнесах того же Hyatt или Hilton, но в сегменте сезонных отелей. Будем прицельно работать по ограничениям такого бизнеса. К примеру, ROI - если проект работает два месяца из 12-ти, надо чтобы ROI был все равно больше 20%-30%. Или персонал: по сути, региональный туризм — это бизнес, который нужно запускать в аховом режиме каждый год. А вот с маркетингом в сезоном бизнесе делать ничего не надо - без всяких вложений будет солдаут, в июле точно, - рассказал предприниматель. 
В планах г-на Шевелева - наработать на базе Большого плеса масштабируемые технологии по управлению проектами в сфере регионального туризма, «упаковать» их во франшизу и начать продавать ее уже со следующего года - как бизнес управляющей компании. Плюс, управляющая компания будет самостоятельно инвестировать и в другие объекты, в том числе строить отели. В течение двух-трех лет в развитие проекта планируется вкладывать 15-20 млн. рублей ежегодно. 
 
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Автор: Петр Савельев
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