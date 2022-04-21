Ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип
Ребрендинг и рестайлинг приурочены к 18-летию ресторанного холдинга.
Новое «имя» Bellini group - BELLINI Gastronomic Ecosystem (гастрономическая экосистема).
Это решение вынашивали давно. В первую очередь оно связано с пониманием того, что существенные внутренние изменения, которые происходят в холдинге по мере его развития, должны найти свое отражение и в фирменном стиле, в том числе логотипе. Помимо фирменного стиля сменили также и дескриптор - в нем «зашито» два ключевых смысла. Первый - фокус ресторанного холдинга на экологичность. Второй - нашу работу как экосистемы: BELLINI - это много разных направлений, не только рестораны, но и доставка, гастрономический институт, кейтеринг и проч., - пояснил директор BELLINI Gastronomic Ecosystem Анатолий Ващенко.
В графическом стиле бренда место привычной вилки заняла буквы B, представленная двумя полукругами.
Как поясняют в холдинге - интерпретация нового логотипа отдана на откуп гостям ресторанов, каждый из которых видит что-то свое - тарелку, половину головки сыра, улыбку.
Скажу честно, лично у меня было небольшое внутреннее сопротивление этим переменам: как известно, лучшее - враг хорошего. Однако коллеги убедили, что перемены не могут не затрагивать в том числе и фирменный стиль, - сказал Анатолий Ващенко.
Ресторатор также добавил, что рестайлинг коснулся одного из старейших ресторанов холдинга, Formaggi.
Напомним, BELLINI Gastronomic Ecosystem был образован в 2004 году. На сегодня холдинг развивает 25 ресторанов в Красноярске, доставку, направление кейтеринга. Также по инициативе холдинга был запущен Институт гастрономии Сибирского федерального университета.
Читайте также:
Bellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытию
Заведение Hello Vino откроется на месте закрывшегося Bon cafe на перекрестке Ленина-П.Коммуны.
Битва вкусов – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»
Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект при вузе – на премию «Человек года» претендовали заведения, запущенные за последние два года.
В Красноярске закрывается гастропаб «Свинья и бисер». На реновацию
Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.