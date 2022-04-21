Ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип

Ребрендинг и рестайлинг приурочены к 18-летию ресторанного холдинга.

Это решение вынашивали давно. В первую очередь оно связано с пониманием того, что существенные внутренние изменения, которые происходят в холдинге по мере его развития, должны найти свое отражение и в фирменном стиле, в том числе логотипе. Помимо фирменного стиля сменили также и дескриптор - в нем «зашито» два ключевых смысла. Первый - фокус ресторанного холдинга на экологичность. Второй - нашу работу как экосистемы: BELLINI - это много разных направлений, не только рестораны, но и доставка, гастрономический институт, кейтеринг и проч., - пояснил директор BELLINI Gastronomic Ecosystem Анатолий Ващенко

В графическом стиле бренда место привычной вилки заняла буквы B, представленная двумя полукругами.

Как поясняют в холдинге - интерпретация нового логотипа отдана на откуп гостям ресторанов, каждый из которых видит что-то свое - тарелку, половину головки сыра, улыбку.

Скажу честно, лично у меня было небольшое внутреннее сопротивление этим переменам: как известно, лучшее - враг хорошего. Однако коллеги убедили, что перемены не могут не затрагивать в том числе и фирменный стиль, - сказал Анатолий Ващенко.

Ресторатор также добавил, что рестайлинг коснулся одного из старейших ресторанов холдинга, Formaggi.

Напомним, BELLINI Gastronomic Ecosystem был образован в 2004 году. На сегодня холдинг развивает 25 ресторанов в Красноярске, доставку, направление кейтеринга. Также по инициативе холдинга был запущен Институт гастрономии Сибирского федерального университета.

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