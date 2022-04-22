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Власти Красноярского края ищут инвестора «Красноярскнефтепродукту»

Власти Красноярского края ищут инвестора «Красноярскнефтепродукту»
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Власти Красноярского края предварительно оценили госпакет акций «Красноярскнефтепродукта» — компании, которая владеет самой большой в регионе сетью АЗС.

#НОВОСТИ

В правительстве рассказали, что предварительная оценка актива уже завершена. Она важна для того, чтобы изучить потенциальный интерес к предприятию со стороны инвесторов, сообщает «ТАСС». 

В связи со сложившейся экономической ситуацией бизнесмены сейчас собенно взвешенно подходят к вопросам развития активов. 

«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить КНП дальнейшее полноценное развитие. Поэтому мы заинтересованы в привлечении именно профильного инвестора», — отметил председатель правительства региона Юрий Лапшин.

При этом власти края не отменяют планы по приватизации КНП.

Ранее DK.RU, что правительство Красноярского края продаст 57,99% принадлежащих ему акций «Красноярскнефтепродукта». 

Таким образом, компания перейдет в частные руки.

Отметим, в 2020 году выручка КНП составила 19,3 млрд рублей, что на 485,1 млн больше, чем годом ранее. А вот прибыль сократилась на 77,2 млн рублей.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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