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Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам Дельфийских игр в Красноярске

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам Дельфийских игр в Красноярске
Иллюстрация: sputnik-abkhazia.ru

Главный дипломат России обратился к участникам ХХI Дельфийских игр в Красноярске с приветственной речью.

#НОВОСТИ

Ваш масштабный проект прочно утвердился в качестве востребованной площадки, собирающей талантливых юношей и девушек со всех уголков нашей необъятной Родины. Из года в год смотр позволяет одаренным молодым людям продемонстрировать свои умения, раскрыть потенциал, расширить творческие горизонты и, конечно, приобрести новых, верных друзей. Такая работа, нацеленная на гармоничное, всестороннее развитие личности, заслуживает уважения», — сказал в обращении Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Напомним, 22…27 апреля в Красноярске проводятся XXI молодежные России. Дельфийские игры — некий аналог Олимпийских, только в дисциплинах касающихся наук и искусств.

Дельфийские игры направлены на поиск и поддержку талантливой молодежи, уникальных специалистов и развитие креативных индустрий.

Среди 34 номинаций — «Фортепиано», «Театр», «Скрипка», «Академическое пение», «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство», «Защита персональных данных», «Тележурналистика», «Фотография» и другие, так и новые. В программу впервые включены две номинации: «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный видеоблогинг».

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Автор: Петр Савельев
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