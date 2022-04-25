Больше половины жителей Красноярского края думают о переезде

Исследователи hh.ru выяснили, что 51% опрошенных жителей Красноярского края готовы переехать в другой регион. Это на 3 % больше, чем в 2020 году. Тогда о релокации думали 48 % респондентов.

Красноярцы стремятся уехать в поисках лучшей экологи, комфортной городской среды и климатических условий. Более 44% горожан готов переехать из-за более высоких зарплат.

Самым популярным регионом для релокации традиционно остаётся Москва. На втором месте — Краснодарский край. На третьем — Санкт-Петербург.

«Далее следуют Ленинградская и Калининградская области (по 6 %), Московская область (5 %), Крым (4 %), Алтайский край и Татарстан (по 2 %) и Приморский край (1,9 %)», — отмечают авторы исследования.

Чаще всего уехать из своего региона мечтают юристы (39 %), рекрутеры (36 %), а также маркетологи, административный персонал и специалисты по продажам (по 34 %).

Отметим, всего в опросе, который проводился в марте 2022 года, приняли участие больше 2 тыс. соискателей из России, в том числе из Красноярского края.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае стали предлагать повышенные зарплаты — больше всего это ощутил домашний персонал, работники страхования, фитнес-центров, салонов красоты, ресторанно-гостиничной сферы, а также сотрудникам автобизнеса и развлекательного сектора.

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