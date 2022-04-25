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Предприниматели из Красноярска активно распродают интернет-магазины

Предприниматели из Красноярска активно распродают интернет-магазины
Иллюстрация: pixabay.com

«Авито» проанализировал размещенные на площадке объявления в сфере покупки/продажи готового бизнеса. Спрос на производственные компании в Красноярске вырос почти вдвое - на 43%.

#СВОЕ ДЕЛО
Такие данные приводит «Авито» по итогам I квартала 2022 года (в сравнении с IV кварталом 2021 года). 
 
За этот же период торговую площадку наводнили объявления из Красноярска о продаже интернет-магазинов. В I квартале этого года таких объявлений в городе стало на 30% больше по сравнению с предыдущим кварталом. В России же количество предложений о продаже торговой площадки в сети за этот же период выросло всего на 4%. 
 
Как отмечают аналитики «Авито», интернет-магазины стали самым бюджетным вариантом готового бизнеса - их продавали в среднем за 90 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2021 года они стали дешевле на 5%, а за год стоимость снизилась на 10%.
По итогам I квартала 2022 года мы видим, что россияне все больше интересуются малым и средним бизнесом - по сравнению с IV кварталом 2021 года спрос на готовый бизнес на Авито вырос на 12%, а за год - на 9%. На сегодняшний день на сайте размещено более 45 000 объявлений о продаже готового бизнеса, франшиз, поиске инвесторов или партнеров в уже работающий бизнес, и это количество постоянно растет, – рассказал руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» в «Авито» Илья Дудковский.  
Самыми востребованными по итогам I квартала 2022 года на «Авито» оказались развлекательные и сельскохозяйственные предприятия - интерес к ним вырос на 20%. Приобрести готовую организацию из этих сфер в среднем по России можно за 480 тыс. рублей. 
Автор: Петр Савельев
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