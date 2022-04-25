Управляющий банком «Открытие» удостоена высшей награды главы Красноярска

Руководитель банка «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова награждена золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска».

Нагрудный знак является высшей городской наградой и вручается за заслуги перед Красноярском. Эту награду г-жа Потапова получила за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу.

Банк «Открытие» в Красноярске и его руководитель активно поддерживают развитие предпринимательской инициативы и бизнеса Красноярска, социально значимые проекты в регионе, направленные на развитие культурного и спортивного потенциала, поддержку образования и искусства.

Банк включен в процессы, происходящие в экономике, социальной и культурной жизни Красноярска. Это позволяет нам выстраивать гармоничные взаимовыгодные отношения с сообществом региона. Причем большинство проектов мы поддерживаем на ежегодной основе. И мне очень приятно, что вклад банка и мой лично были высоко оценены главой Красноярска, — отметила Наталья Потапова.

Банк «Открытие» в регионе Наталья Потапова возглавляет с 2018 года, ее общий банковский стаж — 42 года. С ее приходом банк составил серьезную конкуренцию ведущим финансовым игрокам на рынке и по объемам бизнеса сейчас входит в топ-4 банков Красноярска.

Отметим, Наталья Потапова неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий. В 2019-м году журнал «Деловой квартал» назвал ее «Человеком года» — за заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию.

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