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Управляющий банком «Открытие» удостоена высшей награды главы Красноярска

Управляющий банком «Открытие» удостоена высшей награды главы Красноярска
Иллюстрация: предоставлено банком «Открытие»

Руководитель банка «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова награждена золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска».

#НОВОСТИ
Нагрудный знак является высшей городской наградой и вручается за заслуги перед Красноярском. Эту награду г-жа Потапова получила за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу.
Банк «Открытие» в Красноярске и его руководитель активно поддерживают развитие предпринимательской инициативы и бизнеса Красноярска, социально значимые проекты в регионе, направленные на развитие культурного и спортивного потенциала, поддержку образования и искусства.
Банк включен в процессы, происходящие в экономике, социальной и культурной жизни Красноярска. Это позволяет нам выстраивать гармоничные взаимовыгодные отношения с сообществом региона. Причем большинство проектов мы поддерживаем на ежегодной основе. И мне очень приятно, что вклад банка и мой лично были высоко оценены главой Красноярска, — отметила Наталья Потапова.
Банк «Открытие» в регионе Наталья Потапова возглавляет с 2018 года, ее общий банковский стаж — 42 года. С ее приходом банк составил серьезную конкуренцию ведущим финансовым игрокам на рынке и по объемам бизнеса сейчас входит в топ-4 банков Красноярска. 
 
Отметим, Наталья Потапова неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий. В 2019-м году журнал «Деловой квартал» назвал ее «Человеком года» — за заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию.
 
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Основная его задача: укрепить позиции банка в кредитовании физлиц.

Наталья Потапова: мы научились работать во времена постоянно возникающих угроз

Уходящий год, как и предыдущий, был очень непростым: жизнь и работа в условиях пандемийных ограничений, конечно, всех изматывает.

Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка. Итоги 2020 года

В 2020 году правила игры на банковском рынке задала пандемия. Государственная поддержка бизнеса и населения изменила тренды развития банковских услуг.

 
Автор: Наталья Повольнова
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