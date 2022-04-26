На ремонт четырех мостов в Красноярске потратят больше 200 млн рублей

В Красноярске отремонтируют четыре моста — три через Качу и один через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На работы потратят 271,4 млн рублей.

Деньги выделит городской бюджет.

В планах — ремонт двухполосного моста на ул. Перенсона длиной 53,6 м, моста по ул. Брянской и 55-метрового моста у Шиноремонтного завода.

Кроме того, работы предстоят на 34-метровом путепроводе ул. Мичурина через Красраб в районе Октябрьского моста.

Отметим, ремонтировать будут не только сами мосты, но и поднимающиеся на них лестницы, а также подпорные стены.

При этом не обойдётся без перекрытий. Пока об ограничениях движения говорится только на правобережном объекте. Там будут поочередно перекрывать проезжую часть то с правой, то с левой стороны и на Красрабе, и на Мичурина.

Работы по ремонту мостов должны завершиться к октябрю 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске построят мост на Пашенном. Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительная, по ул. Графитная на северо-запад до Николаевского моста. На работы потратят 162,4 млн рублей.

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