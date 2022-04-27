«Время тектонических сдвигов»: как реальность 3.0. трансформирует финансовый сектор

Развитие бизнеса упирается в волатильный рубль, а состоятельные клиенты думают, как сохранить деньги. DK поговорил с финансистами Красноярска о том, как новая реальность меняет их бизнес и клиента.

БРОКЕР: «Инвесторы сохранили активность»

В первые недели новой реальности инвестиционный сектор был «выключен» из финансовой жизни. Однако финансисты не просто выстояли, но и смогли обернуть непростую ситуацию в возможности. Так, брокеры говорят о рекордном числе вновь открытых счетов. Какие возможности и перспективу есть сегодня у инвесторов?

Аркадий Гветадзе, директор красноярского филиала компании «БКС Мир Инвестиций»:

- Россия переживает не первый кризис. Для «БКС Мир Инвестиций» каждый кризис был временем роста опережающими темпами. Объяснение понятное: в любую турбулентность спрос на экспертов - а мы эксперты в рынке ценных бумаг - и узкопрофильных специалистов повышается. Что происходило в отрасли? Одно из самых заметных событий - Московская биржа на три недели прекратили свои торги. Ограничения были связаны с так называемым сapital controls: бирже предстояло заблокировать нерезидентов РФ, доля которых в российских компаниях и в акциях по разным оценкам составляет более 50% от общего объема. Речь в первую очередь про так называемые «голубые фишки» - самые крупные по капитализации компании, представленные на Московской бирже. При этом многие забывают, что все это время работала Санкт-Петербургская биржа, где торгуются иностранные акции.

Сейчас Московская биржа работает в прежнем режиме. Торги открывались последовательно: сначала долговой рынок (облигации федерального займа), потом долевые инструменты (акции российских компаний). После открытия торгов обороты начали понемногу восстанавливаться, активность инвесторов сохранилась. В рамках нашей компании даже отмечаем рекордное открытие новых счетов.

В целом мы сохраняем позитивный взгляд, но, считаем, что частного инвестора нужно защитить. Меры поддержки среди прочего должны касаться развития российского фондового рынка. Так как 50% рынка находится на замке - речь о нерезидентах РФ, то падает ликвидность и стоимость самих компаний. Чтобы повысить привлекательность российского фондового рынка государство делает немало, но на достигнутых шагах не стоит останавливаться. Среди мер поддержки, которые можно было бы принять - налогообложение, которое есть и на рынке ценных бумаг.

Вкладываясь не только в российские, но и в западные компании, частные российские инвесторы помимо налога на прибыль уплачивают и так называемую валютную переоценку - налог, который сегодня стоило бы убрать. Другая мера - дать дополнительные налоговые стимулы. Уже существующие сегодня государственные программы позволяют получать налоговые вычеты. Это, к примеру, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Однако суммы, которые там можно размещать - а на сегодня это не более 1 млн. руб. в год - безусловно, малы.

Если говорить конкретно про тактику компании - принципиально важным было сохранить сервисную составляющую. К примеру, нашли решение и сохранили возможность для клиентов посещать бизнес-залы Priority Pass. Закрываем потребности клиентов в сфере валют для инвестиций - акцент сейчас сосредоточен на юанях и швейцарских франках, как наиболее стабильных валютах. Уверен, инфраструктура для инвестиций продолжит свое развитии, а российский инвестор и предприниматель всегда найдет выход из любой ситуации. Конечно, тут принципиально важно, чтобы регуляторные новеллы, которые сейчас выходят огромными «волнами», устаканились, бизнес разобрался в новых вводных и продолжил зарабатывать деньги, часть из которых традиционно размещаются на фондовом рынке.

К слову, про «длинные» деньги. Один из вариантов длинных денег — это выпуск облигаций на Московской бирже, что даже при возросшей стоимости фондирования станет хорошим решением для бизнеса в целом.

БАНКИР: «Новые времена - новые сдерживающие факторы»

Каждый апдейт внешних обстоятельств вносит в «настроение» предпринимателей свои краски. Как плюс, так и минус в экономике напрямую отражаются в конкретных действиях бизнеса - готовности расширить или сократить штат, взять займ, выйти на новые рынки и т.д. Именно эти показатели оценивает индекс RSBI - комплексное исследование самочувствия МСБ в России, которое в партнерстве проводят ПАО «Промсвязьбанк» и «Опора России».

Константин Безматерных, региональный директор дополнительного офиса «Красноярский» ПСБ:

- Основной показатель, по которому мы оцениваем самочувствие малого и среднего бизнеса в России, - индекс RSBI, который ПСБ составляет совместно с общественной организацией «Опора России» и агентством Magram Market Research. В феврале он рос и достиг значения 53,6 пунктов, что уже отражает высокую активность бизнеса, но еще не предполагает взрывного роста или долгосрочных шагов. В зоне роста (выше 50 пунктов) индекс находился и весь 2021 год, что говорит о высокой адаптивности предпринимателей и действенных мерах поддержки с уровней 2020-го года, когда индекс заметно упал на фоне пандемии. 2021 год — это уже выход на допандемийный уровень.

Индекс RSBI также позволяет сравнить между собой разные регионы России, среди которых в 2021 году Красноярский край несколько уступил в лидерстве, опустившись ниже среднероссийского значения. В 4 квартале 2021 года Красноярский край продемонстрировал более низкие показатели, чем у четырех регионов из ТОП-5 по численности МСБ.

Основным фактором сдерживания роста предпринимательской активности стала ограниченная платежеспособность населения, это отметили 45% предпринимателей. Однако в целом 2021 год был для предпринимателей очень успешным. По данным исследования, 66% получили прибыль, а 9% оценивают ее как значительную. 18% остались в зоне безубыточности и только 16% получили убытки. 66% - хороший показатель, значит, бизнес справился, адаптировался, работал стабильно.

Совсем скоро станет понятно, как февральские события изменили настроение бизнеса. Предположу, что среди сдерживающих факторов развития на первое место выйдут волатильность рубля и необходимость смены поставщиков/контрагентов, уход ключевых специалистов.

СТРАХОВЩИК: «Не только обезопасить, ни и приумножить»

Первый год пандемии на рынке страхования жизни прошел под знаком волатильности. Однако уже в 2021-м рынок отыграл свое и вырос более, чем на четверть. Что происходит в отрасли сейчас и какие возможности она дает для приумножения капитала?

Ирина Варфоломеева, представитель «Ренессанс Жизнь» в Красноярске:

- В перечне финансовых платформ страхование жизни занимает совершенно особое место. Особое, потому что в любой кризис, отрасль остается на плаву. Тем не менее, в турбулентное время страхование также сталкивается с определенными сложностями. Основное узкое место сейчас связано с перестраховщиками, в первую очередь это коснулось страховых компаний, которые перестраховываются за рубежом. Чтобы «расшить» эту сложность, риски по ведению перестраховочных резервов на 50% забирает на себя российское перестраховочное сообщество.

Другой вопрос, что в любой кризис возникает огромное количество финансовых предложений совершенно нерегулируемого характера - не только в части страхования, а в целом. И эти кейсы лучше всего подсвечивают пробелы широких масс в сфере финансовой грамотности. Люди, как правило, уже постфактум, просто не понимают, что с ним произошло. Ежедневно я отрабатываю поток клиентов, которые звонят с вопросами, а что и почему случилось с их деньгами.

Очень многие хотят проинвестировать, чтобы как-то сохранить средства, но обращаются для этого не понятно в какие финансовые организации. Уверена, текущие события обострят проблему финансовой грамотности граждан и заставят власти на ней сосредоточиться - в первую очередь в практическом преломлении, что будет правильнее всего.

Что делаем мы? Столь резкие изменения стали одновременно и проверкой, и подтверждением гибкости компании «Ренессанс страхование жизни». Одна из немногих она предложила решение для сохранения, прироста и защиты денег граждан - как видим, запрос на это сейчас очень велик. Речь о коротком, на 5 лет, страховании жизни, которое представляет собой некий гибрид между депозитом и непосредственно страхованием. Это тот редкий пример страхового продукта, который позволяет еще и заработать, что отражает его название - «Гарантированный доход».

Еще один, давно актуальный для многих предпринимателей вопрос: каким образом организовать передачу собственных средств родным или близким людям в случае, если с самим человеком что-то случится? Раньше все пользовались трастами, но после нескольких неприятных прецедентов, относительно эффективности этого инструмента возник ряд вопросов. «Гарантированный доход» решает и эту задачу: а) сохраняет, б) зарабатывает, в) защищает средства. Прямо в договоре черным по белому прописано, какую сумму человек получит на выходе.

Главное же, что эти деньги защищены и не подвержены рискам, в том числе санкционным. К слову, изначально это предложение запускалось с одной процентной ставкой, но после того, как ЦБ поднял ключевую ставку, мы тоже дали другие - лучшие условия. Сработали очень гибко и быстро.

Не сомневаюсь, страхование сыграет важную роль в реальности 3.0. потому, что именно в кризис вскрываются страхи и боли людей, они начинают задумываться «А если случится это или это, что делать мне ...?» А ответ на этот вопрос всегда лежит в одной плоскости.