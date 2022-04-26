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Театр Вахтангова привезет «Войну и мир» в Красноярск

Театр Вахтангова привезет «Войну и мир» в Красноярск
Иллюстрация: vakhtangov.ru

Главным спектаклем фестиваля «Театральный синдром», который пройдет в Красноярске с 28 июня по 6 июля, станет «Война и мир» в постановке ФГБУК им. Вахтангова.

#НОВОСТИ

Продолжительность спектакля масштабная, почти пять часов  с двумя антрактами — 285 мин.

Главные роли в постановке исполняют:

  • Сергей Маковецкий
  • Андрей Ильин
  • Ирина Купченко
  • Юрий Поляк
  • Павел Попов
  • Ксения Трейстер.

В прокат спектакль выйдет четыре раза 1…4 июля.

Всего в рамках фестиваля состоится четыре спектакля — кроме московского театра со своей постановкой приедут артисты новосибирского «Красного факела».

Сезон откроет постановка «Дикая утка» режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Генрика Ибсена, о семейной паре, «вынужденной выбрать между иллюзией счастливой жизни и реальностью, между правдой и обманом». Показы пройдут 28 и 29 июня.

Юные зрители 2 и 3 июля смогут посмотреть «Сказку о попе и о работнике его Балде», в котором все роли играют Олег Лопухов и Николай Романовский.

Завершится фестиваль спектаклем «Крик Лангусты» – о жизни Сары Бернар от режиссера Михаила Цитриняка. В главных ролях – Юлия Рутберг и Андрей Ильин. Показы пройдут 5 и 6 июля.

Спектакли фестиваля пройдут на сценах театре им. Пушкина и театра Оперы и балета.

Продажа билетов стартует 26 апреля.

Автор: Петр Савельев
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