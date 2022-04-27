Часть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристов
На территории парка сложилась катастрофическая пожароопасная ситуация. Поэтому было принято решение закрыть для посетителей большую часть территории рекреационной зоны.
«Леса на территории национального парка находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Природная пожарная опасность в нацпарке характеризуется как крайне высокая. Риск возникновения пожаров в пожароопасный сезон многократно увеличился», — заявил директор нацпарка.
«Информация о том, какая именно территория будет закрыта для туристов, и сколько продлится запрет на посещение, будет размещена на официальном сайте», — рассказали DK.RU в нацпарке.
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