Часть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристов

На территории парка сложилась катастрофическая пожароопасная ситуация. Поэтому было принято решение закрыть для посетителей большую часть территории рекреационной зоны.

Директор «Красноярских Столбов» Вячеслав Щербаков рассказал, что площадь участков с первым классом природной пожарной опасности составила 62,2%. И это на 10% больше, чем в 2017 году.

Он отметил, что в случае пожаров «Красноярские Столбы» станут «реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом».

«Леса на территории национального парка находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Природная пожарная опасность в нацпарке характеризуется как крайне высокая. Риск возникновения пожаров в пожароопасный сезон многократно увеличился», — заявил директор нацпарка.

Учитывая серьезность ситуации, большую части территории рекреационной зоны было решено закрыть для посещения в самое ближайшее время.

«Информация о том, какая именно территория будет закрыта для туристов, и сколько продлится запрет на посещение, будет размещена на официальном сайте», — рассказали DK.RU в нацпарке.

DK.RU рассказывал, что «Красноярские Столбы» Ранеерассказывал, что «Красноярские Столбы» вошли в топ самых популярных мест, которые красноярцы планируют посетит в майские выходные.

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