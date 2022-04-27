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Часть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристов

Часть территории нацпарка «Столбы» закрывают для туристов
Иллюстрация: kras-stolby.ru

На территории парка сложилась катастрофическая пожароопасная ситуация. Поэтому было принято решение закрыть для посетителей большую часть территории рекреационной зоны.

#НОВОСТИ
Директор «Красноярских Столбов» Вячеслав Щербаков рассказал, что площадь участков с первым классом природной пожарной опасности составила 62,2%. И это на 10% больше, чем в 2017 году.
 
Он отметил, что в случае пожаров «Красноярские Столбы» станут «реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом».
«Леса на территории национального парка находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Природная пожарная опасность в нацпарке характеризуется как крайне высокая. Риск возникновения пожаров в пожароопасный сезон многократно увеличился», — заявил директор нацпарка.
Учитывая серьезность ситуации, большую части территории рекреационной зоны было решено закрыть для посещения в самое ближайшее время.
«Информация о том, какая именно территория будет закрыта для туристов, и сколько продлится запрет на посещение, будет размещена на официальном сайте», — рассказали DK.RU в нацпарке.
Ранее DK.RU рассказывал, что «Красноярские Столбы» вошли в топ самых популярных мест, которые красноярцы планируют посетит в майские выходные.
 

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Автор: Юлия Тарабан
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