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УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей

УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск УСК «Сибиряк» к Агентству госзаказа и Управлению автомобильных дорог края. Истец требует признать незаконным результаты госзакупки на ремонт дороги.

#НОВОСТИ
Предметом иска стал контракт на второй этап реконструкции автомобильной дороги Красноярск - Элита в Емельяновском районе. Его начальная стоимость оценивалась в 1,014 млрд рублей.
Из трех претендентов к торгам были допущены два участника. «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» (в конкурсной документации она значится под номером 73) предлагала провести ремонтные работы за 937,734 млн рублей. Второй претендент, УСК «Сибиряк», (в конкурсной документации он значится под номером 71) предлагал выполнить эти же работы за 902,049 млн рублей. По сумме балов, присуждаемых по различным критериям, конкурсная комиссия признала победителем «КрайДЭО».  
УСК «Сибиряк» не только оспаривает это решение. Истец одновременно выступил с ходатайством наложить запрет на заключение госконтракта между «Управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю» и победителем закупки. В этом требовании судом было отказано. 
 
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Автор: Петр Савельев
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