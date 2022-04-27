УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск УСК «Сибиряк» к Агентству госзаказа и Управлению автомобильных дорог края. Истец требует признать незаконным результаты госзакупки на ремонт дороги.
УСК «Сибиряк» взяла в аренду три земельных участка общей площадью порядка 53 тыс. кв. м. На этой территории компания построит несколько новых объектов для производства строительных материалов.
На ремонт четырех мостов в Красноярске потратят больше 200 млн рублей
В Красноярске отремонтируют четыре моста — три через Качу и один через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На работы потратят 271,4 млн рублей.
На ремонт дорог Красноярского края выделили 3 млрд рублей
На ремонт, реконструкцию и строительство дорог региона потратят 3 млрд рублей в 2022.