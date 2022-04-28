Снизить налоги и сократить проверки: как власть поддерживает бизнес и какие меры планирует

Эксперты красноярских институтов развития бизнеса рассказали DK.RU, какие меры могут поддержать предпринимателей на виражах новой реальности.

«Государство не видит в бизнесе преступника»

В числе первых мер поддержки бизнеса региональное правительство продлило сроки уплаты не только налогов за 2021 год, но и авансовых платежей за первый квартал и первое полугодие 2022-го. Общий объем средств, которые таким образом останутся в рынке, составляет 5 млрд рублей. На какую еще поддержку бизнес может рассчитывать в ближайшее время?

Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

- В текущей экономической ситуации Агентство развития МСП работает по принципу антикризисной команды, 24/7 - и это не фигура речи. Мониторим ситуацию в Красноярске и в территориях края, что позволяет формулировать и оперативно предлагать правительству региона наиболее необходимые бизнесу меры поддержки - в части налогов, «дешевых» денег, административного содействия. В этих направлениях уже проделана очень большая работа.

На федеральном уровне запущены три льготные программы кредитования. Что касается ставок: до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого. Даже по нельготным ставкам спрос на кредиты есть: бизнес берет займы под 20% и более. Совет, который можно дать предпринимателям, если есть необходимость, не затягивайте и кредитуйтесь. Лимиты на льготные кредиты у банков пока есть, а что нас ожидает дальше - вопрос открытый. Также напомню, что в центре «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доступны льготные микрозаймы по ставкам от 4,75% до 9,5% годовых.

На федеральном уровне приняты точечные меры поддержки в части налогов. В хорошем положении оказалось ИТ: пролоббирован первый пакет мер поддержки, обнулена ставка по налогу на прибыль. Среди других мер поддержки высокотехнологичных инновационных компаний - возможность получить кредит под 3%. Уникальным решением федерации стало и обнуление НДС для гостиничного бизнеса.

В отличие от федерации, которая дала отсрочку по уплате налогов только по УСН для отдельных отраслей, в Красноярском крае приняты «налоговые каникулы» по налогу на имущество, по транспортному и земельному налогам, единому сельхозналогу, по патентным платежам и УСН. Решение касается всех без исключения отраслей - каникулы продлятся 6 месяцев, до 1 сентября 22-го. Если перевести эти меры в конкретные цифры, то это порядка 5 млрд руб. своего рода «беспроцентного бюджетного кредита» - средства, которыми предприниматели могут пользоваться прямо сейчас, не извлекая деньги из оборота.

Надо признать: невозможно помочь всем, так не бывает. Но планируется распространить налоговые послабления на всё больший перечень - например, на рекламную отрасль, социальных предпринимателей и т.д. Для ряда особо пострадавших в пандемию отраслей действует минимально сниженная ставка — это общепит, гостиничный бизнес и другие.

Вопрос административной нагрузки на бизнес всегда на повестке. Однако сегодня действует уникальное решение федерации, которое наложило мораторий на все плановые и, что важно, внеплановые - разрешенные, к примеру, в пандемию - проверки. Прокуратура стоит на очень жесткой позиции. Столкнувшись с немотивированными проверками, бизнес имеет полное право обратиться в прокуратуру, к нам, в Корпорацию МСП, которая через «Сервис 360°» принимает и оперативно отрабатывает с контрольно-надзорными органами такого рода случаи.

Важный штрих в общую картину - нововведения в кодекс об административных правонарушениях. Они готовились еще до всех событий и привнесли несколько прорывных решений. Во-первых, снижены штрафы: для юридического лица размер штрафов будет таким же, как для индивидуального предпринимателя, что практически в два раза меньше предыдущего уровня. За однотипные нарушения привлекать к административной ответственности можно будет только единожды. Первое же административное правонарушение не предусматривает наказания - только предупреждение, своего рода право на ошибку.

Словом, государство делает серьезный разворот на встречу бизнесу. Основной посыл - позволить предпринимателям работать, минимально отвлекая их на административно-надзорные задачи. Ключевое же - государство открыто говорит, что не видит в бизнесе преступника. Это очень важный посыл!

«В первую очередь будут поддержаны проекты импортозамещения»

Последние несколько лет в России создается понятная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Одно из ключевых звеньев тут - центры «Мой бизнес», где в формате «одного окна» можно проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству. За какой поддержкой обращаются предприниматели сегодня?

Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес»:

- Как бы то ни было, февральские события привели к масштабным изменениям и стимулировали развитие мер поддержки для бизнеса. Для Красноярского края эти меры особенно актуальны: регион огромный, слабо заселенный, с превалированием крупных финансово-промышленных групп, на фоне которых малому и среднему бизнесу внимания уделено меньше, чем хотелось бы. Об этом часто говорит губернатор: регион не миновала «голландская болезнь» - мы живем на то, что добывают у нас крупнейшие налогоплательщики и не ставим в приоритет развитие МСБ. Текущий момент - время тектонических сдвигов: столь активных действий по поддержке и развитию МСБ со стороны властей не было за последние 10 лет.

Нас, центры «Мой бизнес», докапитализировали на 350 млн. рублей. Принято решение о создании регионального Фонда развития промышленности (ФРП) - чего мы добывались последние пять лет, с капиталом один миллиард.

Что делаем уже сегодня? После скачка ключевой ставки выше 20%, сохранили свою процентную ставку - сейчас она не превышает 9,5%. Запущены кредитные каникулы - на них могут рассчитывать порядка 96% предпринимателей, получивших заём. На полгода платежи по процентам и погашению основного долга могут быть полностью заморожены. В рамках Фонда развития промышленности по линии Минпромторга Красноярскому краю предоставляется порядка 200 млн. рублей в виде грантов на компенсацию процентной ставки по уже выданным кредитам в коммерческих банках - мера распространяется на промпредприятия. Также по линии ФРП будем кредитовать промышленные предприятия: суммы займа стартуют от 5 до 100 млн. рублей, а получить их смогут компании из отраслей, которые край определит приоритетными или критически важными для экономики региона.

В первую очередь будут поддержаны проекты импортозамещения. На встрече с губернатором края, прошедшей в стенах центра «Мой бизнес», более 30 предпринимателей из сферы промышленности обозначили готовность здесь и сейчас увеличивать объем выпускаемой и ставшей дефицитной продукции. Меры поддержки, которые нужны для этого, по сути, совсем не большие - где-то административные, где-то финансовые.

Уверен, текущие сложности - временные. В долгосрочной перспективе все они обратятся пользой для развития сегмента МСП, производителей и промышленников Красноярского края.

«Необходимо упразднить все проверки»

Адаптивность - главное слово, которым принято описывать работу малого и среднего бизнеса в пандемию. Опираясь на поддержку государства, МСБ со скоростью света менял свои бизнес-процессы и менялся сам. Как результат, восстановление сегмента не заставило себя ждать.

Юлия Симбирева, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса СППКК:

- Очередная реальность принесла новые вызовы, расширив уже привычные проблемы - к снижению спроса, недостатку «оборотки», девальвации рубля добавились разорванные цепочки поставок. В каждой отрасли свои нюансы, но о масшатабах проблем можно судить по одной лишь показательной цифре: доля импорта в российской экономике - более 70%. Комментарии тут излишни.

Какие меры поддержки сейчас нужны малому и среднему бизнесу? В крупную клетку их три: снижение налогов, доступ к «длинным» дешевым деньгам, уменьшение внимания со стороны контрольно-надзорных органов. Налоги - мера, о которой говорят абсолютно все. Позиция бизнеса: нужно идти по пути снижения налога. В частности, переходить на НДС по оплате для компаний, которые работают на общей системе налогообложения. Плюс, снижать страховые взносы для всех без исключения компаний. Такая мера действовала в пандемию, но распространялась лишь на для некоторые ОКВЭДы - сегодня же этот список необходимо расширить до 100% компаний.

По последним опросам 86% предпринимателей уже столкнулись с последствиями санкций, а значит, просто нет смысла разделять отрасли на менее и более пострадавшие. Взносы не просто нужно снижать для всех, но и делать это не с суммы, превышающей МРОТ, а со всей заработной платы. Эта мера позволит сохранить рабочие места и оставить уровень заработной платы на имеющемся уровне, что в условиях повышения цен уже недостаточно.

Следующая мера, о ней в основном говорят малые компании, касается УСН. В начале этого года расширен список отраслей, для которых ставки по УСН были снижены. В текущих реалиях эту меру опять-таки необходимо распространить на 100%. Будем откровенны: все, кто похитрее и поумнее, платит минималку - 1% от оборота. И получается, что одни делают вид, что платят, другие - что не замечают оптимизации. Поэтому надо переходить в правовое поле: снизить ставку до минимального размера, чтобы компании могли нормально работать и не заниматься излишней оптимизацией. Сейчас это необходимо, как никогда раньше. Часто звучит от бизнеса и вопрос снижение налога на имущество - мера, которая касается регионального уровня полномочий.

К вопросу «длинных» и дешевых денег. Запущенные сегодня льготные программы предлагают ликвидность под высокие ставки, 13-15%, что, к слову, признал даже федеральный Минэк. Средства под такие проценты бизнес брать не готов — это слишком. В Москве действует программа по льготному инвестиционному кредитованию по ставке 5%. В планах - расширить ее на ряд субъектов. Будем рассчитывать, что в этот перечень попадет и Красноярский край, а бизнес региона сможет получить займы под 5-7%.

Бизнес столкнулся с нехваткой «оборотки». Во-первых, растут цены на сырье, что особенно актуально для компаний с высокой долей импорта; во-вторых, поставщики перешли на условия 100% предоплаты. То есть компании должны закрыть задолженность по предыдущим контрактам и тут же заплатить по контрактам новым, как результат - нехватка «оборотки». Ставки на уровне 15% на займы для пополнений оборотных средств, наверное, можно считать приемлемыми. Однако остро встает другая проблема - залог. Банки весьма неохотно идут на высвобождение залога по уже действующим кредитам, а значит, у бизнеса нет возможности кредитоваться в другом месте.

Третье - проверки. Сейчас именно тот момент, когда необходимо упразднить все не связанные с риском для жизни и здоровья людей проверки. Это касается и налоговых проверок, и маркировки непродовольственных товаров, и много другого - не время, проживем и без этого.

Главное же, сегодня абсолютно всем необходимо работать друг с другом в тесной связке: бизнес с бизнесом, бизнес с властью. Один из хороших примеров такой работы - постановление правительства Красноярского края по продлению сроков платы УСН. Эта мера была принята очень быстро, но уникален этот прецедент еще тем, что принятое решенин шире, чем мера федеральная, и адресовано всем без исключения отраслям и компаниям. Если и дальше продолжим работу в таком тандеме, то это позволит нам всем справиться с ситуацией.