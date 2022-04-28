Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское»

Наш проект «Стильное Русское» о том, насколько стремительно меняется мир российской одежды.

ЭКСПЕРТЫ

Ирина Дробышева,

дизайнер, основатель бренда IRINA DROBYSHEVA

Наталья Нечаева,

основатель магазина одежды «Силуэты»

Мировые бренды одежды уходят из России либо приостанавливают работу торговых площадок — онлайновых и офлайновых — на неопределенное время. Российские байеры срочно перестраиваются на работу с российскими марками, а те одежные магазины и сети, которые уже плотно работали со своими, увидели новые возможности, как и отечественные дизайнеры и производители одежды.

Говоря об изменении бизнес-процессов, эксперты отмечают, что произошло перераспределение маркетинговых бюджетов — не секрет, что львиная доля продаж рынка одежды шла через Инстаграм. Также меняется ценообразование, идет поиск новых поставщиков тканей и фурнитуры. У одежных ретейлеров огромный интерес к российским производителям одежды, причем фокус на поиск крупных фабрик, способных выдерживать колебания рынка и работать стабильно.

Сейчас у российских производителей есть прекрасный шанс заявить о себе и занять ниши, которые освободились после ухода с рынка зарубежных компаний. Сегодня как никогда мы должны сделать большой шаг в производстве. И я очень рада, что мне есть что развивать. Да, круг сомкнулся, стал уже, но мы перераспределяем маркетинговый бюджет, ищем новые каналы и способы взаимодействия с нашими покупателями, — говорит Ирина Дробышева.

Отвечая на вопрос, каким образом теперь закупаются коллекции, Наталья Нечаева подчеркивает, что работает с серьезными производителями, большими фабриками, которые заранее планируют коллекции, отшивают их очень качественно.

Большой плюс в том, что коллекции весна-лето разработаны заранее. То есть в декабре 2021 года, а какие-то поставщики в январе 2022-го, уже представили коллекцию полностью, и мы сделали заказ. Размеры и модели отшиваются под нас. Пока ничего не изменилось в закупке коллекции, — рассказывает основатель «Силуэтов».

Тем не менее ткани, фурнитура для производства российской одежды закупаются за рубежом. И это не может не сказываться на тайминге поставок и ценообразовании.

Мы всегда работали и продолжаем работать с зарубежными поставщиками тканей и фурнитуры. Премиальное качество бренда является основой нашего производства, а лучшие производители трикотажа на сегодняшний день — это Италия и Турция. И для наших изделий мы закупаем импортные ткани. Фурнитуру нам поставляют фабрики из Китая, мы тщательно следим за качеством продукции и выбором поставщиков. На сегодняшний день наши партнеры обещают, что поставки не прекратятся, фуры идут, ткани поступают. Да, мы выкупаем их по новой стоимости, но до сентября производство точно обеспечено материалами, — подчеркивает Ирина Дробышева.

При этом намечается поворот в сторону азиатских производителей тканей.

Практически у всех производителей ткани и фурнитура импортные, что сейчас сказывается на ценообразовании. Потому что наша промышленность по производству тканей немного отстает. Для того чтобы коллекция была презентабельной и конечный потребитель был доволен качеством, ткани и фурнитура закупаются в основном в Европе. Где-то есть турецкие ткани, где-то — корейские. Корейцы тоже очень круты в производстве тканей, — добавляет Наталья Нечаева.

Оба эксперта единодушны в мнении, что российским модницам не о чем беспокоиться — российской одежды будет достаточно.

Наш бренд точно может закрыть потребность российских модниц как в стиле, так и в качестве. Когда случился валютный кризис 2014-го, я была байером и летала в Италию. Резкий рост евро стал причиной снижения спроса на импортные вещи. Для меня это был первый шаг к тому, чтобы начать собственное швейное производство. Дальнейшие санкции и кризис 2018 года стали мощным толчком для развития российского производства одежды. Все катаклизмы: экономические кризисы, войны, пандемии — несомненно, влияют на модную индустрию. За последние годы мы шагнули далеко вперед. Сегодня у нас много качественных, хороших брендов масс-маркета, среднего сегмента и люкса. И я надеюсь, что мы сохраним этот вектор и так же, как в 2018 году, рванем, сделаем огромный шаг, станем еще лучше. Конечно, мы в этом еще новички, но каждый кризис продвигает вперед. Поэтому будем верить в наше российское производство, — говорит Ирина Дробышева.

Наталья Нечаева, сравнивая одежду отечественных и зарубежных производителей, отмечает множество плюсов у игроков российского одежного рынка.

Российская одежда не только конкурентоспособная, она в своем ценовом сегменте, например в котором работаем мы, по качеству отшива даст фору итальянцам и французам. У меня был опыт сравнения итальянцев и россиян — россияне круче. Как и в предыдущие периоды, в «Силуэтах» представлены российские бренды. Это серьезные крупные производители.

Однако говорить о том, что российская мода пойдет по пути полной автономизации, не стоит. По мнению Натальи Нечаевой, она существует в общем потоке мировой моды.

Все наши производители, дизайнеры следят за трендами и следуют им, учитывая запросы людей, которые носят одежду. Для нас важен конечный потребитель. Мы не говорим о подиумной моде, просто российские дизайнеры берут подиумную моду и адаптируют ее под наших покупателей.

Ирина Дробышева также считает, что российская мода не может существовать вне мирового контекста.

Российская мода в любом случае всегда ориентировалась на подиумы Европы и Америки, и мы все равно будем туда смотреть. Это веками заложено в их культуру, для нашей культуры характерно немного другое. Но очень много русских женщин с хорошим вкусом, поэтому мы будем дальше развивать свое, наблюдая за тем, что предлагает Запад, и интегрируя тренды в форматы нашей действительности.