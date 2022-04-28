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Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское»

Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское»
Иллюстрация: коллаж ДК

Наш проект «Стильное Русское» о том, насколько стремительно меняется мир российской одежды.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЭКСПЕРТЫ

Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское» 1
 
 
Ирина Дробышева, 
дизайнер, основатель бренда IRINA DROBYSHEVA
 
 
 
 
Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское» 2
 
 
Наталья Нечаева, 
основатель магазина одежды «Силуэты»

 

 

 

Мировые бренды одежды уходят из России либо приостанавливают работу торговых площадок — онлайновых и офлайновых — на неопределенное время. Российские байеры срочно перестраиваются на работу с российскими марками, а те одежные магазины и сети, которые уже плотно работали со своими, увидели новые возможности, как и отечественные дизайнеры и производители одежды.

Говоря об изменении бизнес-процессов, эксперты отмечают, что произошло перераспределение маркетинговых бюджетов — не секрет, что львиная доля продаж рынка одежды шла через Инстаграм. Также меняется ценообразование, идет поиск новых поставщиков тканей и фурнитуры. У одежных ретейлеров огромный интерес к российским производителям одежды, причем фокус на поиск крупных фабрик, способных выдерживать колебания рынка и работать стабильно.
Сейчас у российских производителей есть прекрасный шанс заявить о себе и занять ниши, которые освободились после ухода с рынка зарубежных компаний. Сегодня как никогда мы должны сделать большой шаг в производстве. И я очень рада, что мне есть что развивать. Да, круг сомкнулся, стал уже, но мы перераспределяем маркетинговый бюджет, ищем новые каналы и способы взаимодействия с нашими покупателями, — говорит Ирина Дробышева.
Отвечая на вопрос, каким образом теперь закупаются коллекции, Наталья Нечаева подчеркивает, что работает с серьезными производителями, большими фабриками, которые заранее планируют коллекции, отшивают их очень качественно.
Большой плюс в том, что коллекции весна-лето разработаны заранее. То есть в декабре 2021 года, а какие-то поставщики в январе 2022-го, уже представили коллекцию полностью, и мы сделали заказ. Размеры и модели отшиваются под нас. Пока ничего не изменилось в закупке коллекции, — рассказывает основатель «Силуэтов». 
Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское» 3
 
Тем не менее ткани, фурнитура для производства российской одежды закупаются за рубежом. И это не может не сказываться на тайминге поставок и ценообразовании.
Мы всегда работали и продолжаем работать с зарубежными поставщиками тканей и фурнитуры. Премиальное качество бренда является основой нашего производства, а лучшие производители трикотажа на сегодняшний день — это Италия и Турция. И для наших изделий мы закупаем импортные ткани. Фурнитуру нам поставляют фабрики из Китая, мы тщательно следим за качеством продукции и выбором поставщиков. На сегодняшний день наши партнеры обещают, что поставки не прекратятся, фуры идут, ткани поступают. Да, мы выкупаем их по новой стоимости, но до сентября производство точно обеспечено материалами, — подчеркивает Ирина Дробышева. 
При этом намечается поворот в сторону азиатских производителей тканей.
Практически у всех производителей ткани и фурнитура импортные, что сейчас сказывается на ценообразовании. Потому что наша промышленность по производству тканей немного отстает. Для того чтобы коллекция была презентабельной и конечный потребитель был доволен качеством, ткани и фурнитура закупаются в основном в Европе. Где-то есть турецкие ткани, где-то — корейские. Корейцы тоже очень круты в производстве тканей, — добавляет Наталья Нечаева.
Оба эксперта единодушны в мнении, что российским модницам не о чем беспокоиться — российской одежды будет достаточно. 
Наш бренд точно может закрыть потребность российских модниц как в стиле, так и в качестве. Когда случился валютный кризис 2014-го, я была байером и летала в Италию. Резкий рост евро стал причиной снижения спроса на импортные вещи. Для меня это был первый шаг к тому, чтобы начать собственное швейное производство. Дальнейшие санкции и кризис 2018 года стали мощным толчком для развития российского производства одежды. Все катаклизмы: экономические кризисы, войны, пандемии — несомненно, влияют на модную индустрию. За последние годы мы шагнули далеко вперед. Сегодня у нас много качественных, хороших брендов масс-маркета, среднего сегмента и люкса. И я надеюсь, что мы сохраним этот вектор и так же, как в 2018 году, рванем, сделаем огромный шаг, станем еще лучше. Конечно, мы в этом еще новички, но каждый кризис продвигает вперед. Поэтому будем верить в наше российское производство, — говорит Ирина Дробышева.
Проект «Делового квартала» Красноярск — «Стильное Русское» 4
 
Наталья Нечаева, сравнивая одежду отечественных и зарубежных производителей, отмечает множество плюсов у игроков российского одежного рынка. 
Российская одежда не только конкурентоспособная, она в своем ценовом сегменте, например в котором работаем мы, по качеству отшива даст фору итальянцам и французам. У меня был опыт сравнения итальянцев и россиян — россияне круче. Как и в предыдущие периоды, в «Силуэтах» представлены российские бренды. Это серьезные крупные производители. 
Однако говорить о том, что российская мода пойдет по пути полной автономизации, не стоит. По мнению Натальи Нечаевой, она существует в общем потоке мировой моды.
Все наши производители, дизайнеры следят за трендами и следуют им, учитывая запросы людей, которые носят одежду. Для нас важен конечный потребитель. Мы не говорим о подиумной моде, просто российские дизайнеры берут подиумную моду и адаптируют ее под наших покупателей. 
Ирина Дробышева также считает, что российская мода не может существовать вне мирового контекста.
Российская мода в любом случае всегда ориентировалась на подиумы Европы и Америки, и мы все равно будем туда смотреть. Это веками заложено в их культуру, для нашей культуры характерно немного другое. Но очень много русских женщин с хорошим вкусом, поэтому мы будем дальше развивать свое, наблюдая за тем, что предлагает Запад, и интегрируя тренды в форматы нашей действительности. 

В 2022 году из России ушли следующие одежные бренды:

Levi’s, Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home), Victoria’s Secret, Authentic Brands Group (Reebok), PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein), H&M Group (H&M, Monki, H&M HOME, & Other Stories), Asos, Fast Retailing (UNIQLO), Mango, Crocs, HUGO BOSS, Puma, Skechers, Adidas, Marks & Spencer, Weekday, Monki,  Burberry, Vans, Hermes, Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Lauren), Louis Vuitton, Marks & Spencer, Prada, LPP (Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay), Helly Hansen, Decathlon.
 

Известные отечественные производители одежды и обуви разных ценовых сегментов:

Eсonika, Tegin, I Am Studio, Akhmadullina Dreams, Zasport, 
12 Storeez, Mir Stores, SHI-SHI, Novaya, BLVC Jeans, 2Mood, Brusnika, SIAMMSIAMM, SHU, Bat Norton, СПУТНИК1985, Уста к устам, ВОЛЧОК, Cocos Moscow, UNIQUE FABRIС, Urban Tiger, USHATAVA, GATE31, Gloria Jeans, Oodji, Incity, Lime, Твоё, Zarina, Befree, SELA, Love Republic.

 

 

Автор: Петр Савельев
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