Когда красноярцам лучше идти в отпуск в 2022-м? Рассказали эксперты hh.ru
По данным специалистов, с точки зрения размера выплат в 2022 году наиболее выгодно брать отпуск в августе — в этом месяце больше всего рабочих дней. А еще в мае.
Вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками также выгодно, если в него входят выходные дни.
В целом же, по данным экспертов, 40% красноярцев не успевают отдохнуть во время основного отпуска — им не хватает положенных дней. А 2 % считают, что отдыхают слишком долго — отпуск мог бы быть и короче.
При этом почти 60% опрошенных своим отпуском довольны.
Но все положенные по закону выходные израсходовали только 2% работников Красноярского края. Ни дня из основного отпуска пока не потратили 62% опрошенных.
Чаще всего красноярцы предпочитают брать отпуск в июле — отдыхать в середине лета любят 64% горожан.
На втором месте — август, его выбирают 50% жителей, на третьем — июнь (32%). Некоторые красноярцы отдыхают в сентябре (27%) и мае (24%).
А вот февраль оказался самым непопулярным — всего 5% красноярцев готовы тратить свои отпускные дни на этот зимний месяц.
При этом, если горожане все-таки выбрали начало года для отдыха, то как правило, большинство проводит такой отпуск дома на диване, у компьютера или с книгой (43%). Уделяют время также бытовым делам и путешествиям по стране.
В заграничной поездке побывал каждый десятый из уже успевших отдохнуть.
Отметим, до конца года почти 60% работающих жителей Красноярского края намерены взять отпуск.
20% еще думают, а вот 5% опрошенных заявили, что их отпуск состоится только на бумаге — сами они продолжат работать.
Ранее DK.RU сообщал, что в России стало в 2,5 раза больше работников, отправленных в «простой».
В стране выросло число временно незанятых и работающих неполный день. При этом резкого роста безработицы в стране министерство не наблюдает.
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