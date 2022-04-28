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Под Красноярском появится завод по сжижению природного газа

Под Красноярском появится завод по сжижению природного газа
Иллюстрация: ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Сроки строительства привязаны к реализации проекта «Сила Сибири - 2» и ориентировочно составляют 5 лет.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Об этом со ссылкой на министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александра Ананьева сообщает ТАСС.
 
Возведение завода по сжижению природного газа под Красноярском - часть масштабного проекта газификации региона. В первую очередь завод будет снабжать газом отдаленные районы Красноярского края. Будет ли сжиженный газ с завода поступать в Красноярск не уточняется.
 
Напомним, долгое время именно газификация столицы региона обсуждается как один из основных инструментов решения экологических проблем Красноярска. В качестве перспективного варианта газификации Восточной Сибири рассматривается проект «Сила Сибири — 2».
 
Как рассказал в начале 2022 года губернатор Красноярского края Александр Усс, перспективный объем потребления со стороны крупных компаний и частных домовладений, расположенных на территории края, оценивается в 11 млрд куб. м газа в год. По оценкам главы края, такие параметры позволяют рассматривать регион в качестве конкурентоспособного потребителя.
 
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Автор: Петр Савельев
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