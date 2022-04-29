«За март продали 2,5 тыс. тонн сахара, в розницу!» - как кризис меняет работу «Командора»

Олег Сипетый рассказал DK.RU, как крупнейший продритейлер Восточной Сибири перестроил свою работу в условиях новой реальности.

Олег Сипетый, сооснователь и член Совета директоров торговой сети «Командор»:

- В пандемию у нас начал работать штаб, который так и назывался - Штаб по работе в пандемию. Работали интенсивно и в ежедневном режиме до тех пор, пока градус накала не пошел вниз, а у нас появилось понимание, как действовать дальше. После февральских событий вернули этот инструмент: каждый день обсуждаем, что и как делать. Ситуация изменилась, потому что изменилась внешняя среда: сломалась логистика, поменялись цепочки поставок, с рынка ушли некоторые товары.

Фокус сейчас на три вещи. Первая - товары, особенно социально значимые, которые всегда должны быть на полках. Второе - не допустить скачков цен, нужна стабильность. Чтобы достичь этих целей, все имеющиеся у компании, а также привлеченные средства направили на то, чтобы сделать запасы у себя, у поставщиков и партнеров. Это позволило сдержать цены настолько, насколько это было возможно.

Третий фокус - инфраструктура, которая должна оставаться в рабочем состоянии. Тут возникли новые вводные: часть оборудования, ИТ, программное обеспечение просто исчезли - оказалось, что их или уже нет, или в будущем не будет возможности их приобрести. Сделали запасы и ищем аналоги.

Какие меры поддержки нужны? Первое - налоги, но тут детализирую. Речь не об уменьшении налогов, а об упрощении порядка налогообложения, когда есть понятное количество налогов и четкое представление, как их платить. Безусловно, нужны «длинные» деньги. Весомой мерой поддержки станет и уменьшение внимания со стороны властей и ведомств: УФАС, прокуратуры, Роспотребнадзора и прочее-прочее.

Сейчас это «внимание» переключилось в новый режим - стало меньше проверок, зато все активно интересуются: «А как это работает?» «Чем логистика сахара отличается от логистики хурмы?» «Почему наценки именно такие?» Работать это точно не помогает. И еще один нюанс нового времени. При подорожавшей бумаге сегодня от нас просят в 8-9 раз отчетов больше, чем обычно. В каждый орган власти требуется отчет в своей форме, а значит, десятки ведомств получают не стройную картину, а мозаику, из которой невозможно сделать никаких выводов. Напрашивается простое решение - синхронизировать систему отчетности и вести ее в электронном виде, что упростит жизнь всем без исключения. Это и нагляднее, и проще, да и бумаги, и углеродного следа меньше.

Лучшее, что можно сделать сейчас, сформулировать фокус - чего хотим? А задача власти, ведомств, бизнеса сегодня одна: чтобы товары были в наличии, чтобы не было скачков цен, чтобы работала инфраструктура, чтобы люди получали зарплату, а компании платили налоги. Будет фокус и каждый сможет соотносить с ним свою работу и, если нужно, корректировать ее.

Как я понимаю, что работа в «Командоре» сделана хорошо? Есть товар на полках, цены, если и меняются, то в рыночных пределах, инфраструктура функционирует, люди получают зарплату. Задача власти - подсвечивать дорогу дальше, чтобы бизнес понимал, что у него «в долгую» и мог прогнозировать свои действия. «Не видеть в бизнесе преступника» - очень важная и точная мысль, ведь и власть, и предприниматели делают одно дело. Крайне важно на фоне падения экономики в силу серьезных объективных вызовов объединить усилия и сотрудничать, а не искать «козлов отпущения». Мы не решим никаких задач, если будем пребывать в иллюзиях и допустим противостояние. Давайте проговаривать проблемы, слушать друг друга и вместе находить варианты решений.

Резюмирую. На старте новой реальности определенные опасения у людей действительно были - нехватка продовольствия, голод, цены скакнут. Только за март мы продали 2,5 тысячи тонн сахара, в розницу! Сегодня мы не просто погасили эту волну страхов, но и сумели удержать цену. Есть запасы и нет никаких оснований считать, что социально значимые товары подорожают на 80%. Ситуацию пусть и непростую удержим, но для этого нужны синхронные действия власти и бизнеса.