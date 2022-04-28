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Стали известны даты проведения этнофестиваля «Мир Сибири»

Стали известны даты проведения этнофестиваля «Мир Сибири»
Иллюстрация: Мир Сибири

Два года этнофестиваль не проводился из-за пандемийных ограничений. Организаторы заявили: в 2022-м фестивалю — быть!

#НОВОСТИ

По словам Сергея Сиротинина, директора фестиваля музыки и ремесел «Мир Сибири», долгожданное событие состоится в Шушенском, как и в предыдущие годы. Никаких ограничений по количеству присутствующих на сегодня нет. Известны даты проведения: с 8 по 10 июля.

Пока точной информации по хедлайнерам события нет. Напомним, в предыдущие годы на сцену в Шушенском выходили Пелагея,  Morgane Ji, MGZAVREBI, Горан Брегович, Алена Романова, «Маримба плюс», «Иван Купала» и другие.

В составе жюри фестиваля Анатолий Хлопков, Сергей Старостин, Инна Желанная, Леонид  Ерёмин, Артур Марлужоков, Альбина Дегтярёва, Лидия Царегородцева, Альберт Кувезин. Эксперты этномузыкальной премии уже приступили к отбору номинантов для участия во втором этапе конкурса.

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Автор: Петр Савельев
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