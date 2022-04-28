Стали известны даты проведения этнофестиваля «Мир Сибири»
Два года этнофестиваль не проводился из-за пандемийных ограничений. Организаторы заявили: в 2022-м фестивалю — быть!
По словам Сергея Сиротинина, директора фестиваля музыки и ремесел «Мир Сибири», долгожданное событие состоится в Шушенском, как и в предыдущие годы. Никаких ограничений по количеству присутствующих на сегодня нет. Известны даты проведения: с 8 по 10 июля.
Пока точной информации по хедлайнерам события нет. Напомним, в предыдущие годы на сцену в Шушенском выходили Пелагея, Morgane Ji, MGZAVREBI, Горан Брегович, Алена Романова, «Маримба плюс», «Иван Купала» и другие.
В составе жюри фестиваля Анатолий Хлопков, Сергей Старостин, Инна Желанная, Леонид Ерёмин, Артур Марлужоков, Альбина Дегтярёва, Лидия Царегородцева, Альберт Кувезин. Эксперты этномузыкальной премии уже приступили к отбору номинантов для участия во втором этапе конкурса.
Читайте по теме:
-
Фестиваль «МИР Сибири» запланировали на начало июля
Стартовал прием заявок на мастеровую и этномузыкальную премии фестиваля этической музыки и ремесел «МИР Сибири», сообщила пресс-служба администрации Красноярского края.15.01.2021Новости ДККрасноярск
-
"Мир Сибири" отменили из-за эпидемии коронавируса
Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса. Однако на планах следующего года это не скажется.08.04.2020Новости ДККрасноярск
- Международный этнофестиваль музыки и ремесел МИР Сибири: новинки и фишки программы
-
МИР Сибири пройдет в Шушенском в 16 раз. Каждый год программа фестиваля дополняется новыми событиями и традициями.03.07.2019Новости ДККрасноярск