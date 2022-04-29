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Люди с повышенной адаптивностью: как жил красноярский бизнес в апреле-2022

Люди с повышенной адаптивностью: как жил красноярский бизнес в апреле-2022
Иллюстрация: DK.RU

Апрельские бизнес-тезисы, новые коммуникационные тренды и особенности российской моды — в апрельском номере журнала «Деловой квартал»

#НОВОСТИ

Вышел апрельский номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске. Главная тема — адаптация бизнеса в реальности 3.0. Кто-то выживает, кто-то видит новые возможности, кто-то уже вовсю их использует. Однако все три категории предпринимателей ждут от власти действий по поддержке — снижение налогов, проверок, отчетности…

Большой опрос экспертов в области коммуникаций — тоже об адаптивности, но уже на виртуальных площадках. Как не потерять аудиторию, оставшуюся в запрещенных соцмедиа, как обжиться на новых платформах, — обсуждаем вместе с красноярскими профи.  

«Стильное Русское» — первый выпуск большого нового проекта журнала «Русское», посвященного импортозамещению. Начали с легпрома, ведь по одежде, как известно, встречают.

Полистать и почитать журнал можно здесь.

Автор: Петр Савельев
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