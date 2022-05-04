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«Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»

«Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»
Иллюстрация: DK.RU

Закрытый бизнес-клуб «Миллиард» делает ставку на диалог и обмен опытом между бизнесменами из разных сфер. О каких проблемах бизнесмены говорят на закрытых встречах - и какие варианты их решения видят?

#МНЕНИЯ
Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард»:
- Практически сразу после февральских событий по запросу администрации Красноярского края мы провели оперштаб. Преследовали две основные цели. Первая: прицельно посмотреть, что происходит в отраслях — только это дает объективную картину. Это то, что нельзя узнать из новостей: чтобы спланировать релевантные запросам и «болям» действия, нужно получить обратную связь от самих предпринимателей. Непосредственно видеть, как ведут себя игроки из разных сфер.
Задача вторая - сформировать конкретные предложения не только для региональных, но и для федеральных властей. Ведь возможности региональной власти ограничены и какие-то задачи должны уходить наверх. Воодушевляет, что из 17-ти, сформированных нами предложений, часть мер власти приняли загодя. То есть, бизнес и власть буквально думают «в одну сторону», а конкретные действия не заставляют себя ждать. 
Несколько важных выводов по поводу поведения игроков из разных секторов. Первый - спланировать что-то определенное все еще очень сложно. Есть некоторая ясность по нишам: импорт, оптовая торговля и так далее. К примеру, еще месяц назад мы точно понимали, что будет дефицит бумаги. Есть производства, где иностранных комплектующих осталось до конца года, а что будет дальше — непонятно. К тезису о трудностях планирования. Интересный нюанс: закрывшие свои магазины в некоторых торговых центрах бренды, тем не менее не спешат расторгать договоры аренды
Второй вывод: есть всем известный механизм частно-государственного партнёрства. Часто это что-то номинальное и неработающее. Можем ли мы этот формат, но только в рабочем режиме, запустить на уровне региона? Если нам нужны оперативные решения, то не обойтись и без умения брать на себя ответственность. Такого рода механизм 100% можно реализовать и это однозначно придаст экономике всплеск. 
Самый главный момент — ликвидность, субсидирование процентных ставок. Сейчас нет смысла придумывать для этого какие-то новые институты. С основной задачей - субсидированием ставок - справятся банки. Плюс, если субсидировать именно ставки, а не кредиты то и объем средств понадобится гораздо меньший. Это самый простой и действенный способ — именно так экономика Китая получила огромный скачок.
Из практикоприменимых и не реализуемых на региональном уровне мер, добавлю необходимость корректировки 223 ФЗ и 44 ФЗ по госзакупкам. Крупные компании выходят на закупки по этим ФЗ, не имея денежных средств на оплату этих закупок. И получается, что маленькие компании, чтобы реализовать полученный заказ, вынуждены кредитовать его собственными средствами. Они берут займ в банке, часто не получают оплату от заказчика, что иногда приводит к банкротству. 
 
Автор: Петр Савельев
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