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Промпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню

Промпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню
Иллюстрация: pixabay.com

Рост был зафиксирован по всем основным направлениям промышленности в регионе.

#НОВОСТИ
В марте 2022 года промышленное производство в Красноярском крае выросло на 17% к марту 2021-го, а по итогу первого квартала — на 8,6% год к году. Такие данные опубликовал Красноярскстат.
 
Промпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню 1
 
Так, рост в сегменте добычи полезных ископаемых (по кварталу) составил 11%. В частности, уголь прибавил 13,5%, нефть и газ — 9,8%. Обрабатывающие производства выросли на 8,3%., энергетика на 1,6%, а ЖКХ на 12,8%.
 
Добавим, что за первый месяц весны цены на товары промпроизводства Красноярского края выросли в среднем на 8,5%, а за первый квартал — на 15,9%.
 
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Автор: Петр Савельев
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