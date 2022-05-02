Промпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню

Рост был зафиксирован по всем основным направлениям промышленности в регионе.

В марте 2022 года промышленное производство в Красноярском крае выросло на 17% к марту 2021-го, а по итогу первого квартала — на 8,6% год к году. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Так, рост в сегменте добычи полезных ископаемых (по кварталу) составил 11%. В частности, уголь прибавил 13,5%, нефть и газ — 9,8%. Обрабатывающие производства выросли на 8,3%., энергетика на 1,6%, а ЖКХ на 12,8%.

Добавим, что за первый месяц весны цены на товары промпроизводства Красноярского края выросли в среднем на 8,5%, а за первый квартал — на 15,9%.

Читайте также:

Красноярский край подготовил список товаров на экспорт в Беларусь Минэкономики региона подготовило перечень компаний, которые заинтересованы в закупках белорусской продукции, и тех, кто хочет отправлять продукцию края на белорусский рынок.

СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров

Бывший глава «угольщиков» теперь возглавит энергетическую компанию, а на его место придет человек из «Русагро».

Тяжелые производства — на хрупких плечах

В спецпроекте «ДК» красноярские руководительницы бизнесов, которые традиционно считаются мужскими, рассказывают, как женская «оптика» помогает им развивать свое дело.