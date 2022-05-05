Что читать? 10 главных книг мая-2022 с Марией Райдер

Вы узнаете, как начал формироваться мозг, какова его структура и почему это важно понимать, как ваш мозг взаимодействует с мозгом других людей и создает реальность, в которой вы живете. Вы познакомитесь с самыми последними данными, полученными специалистами, исследующими мозг, и попутно освободитесь от влияния многих мифов, таких как гипотеза о «рептильном мозге», теория о борьбе рассудка и эмоций и разграничение между врожденными и приобретенными качествами.

Эта книга — настоящий подарок, для всех, кто хочет разобраться, как устроен и работает наш мозг.

Скотт Джеффри Миллер

Больше чем руководитель. 30 советов-вызовов для эффективного управления

Прикладная книга с советами о лидерстве, основанными на опыте автора и многолетних исследованиях. Научит управлять людьми, вести их за собой и добиваться нужных результатов. Управлять людьми — значит быстро принимать решения и брать на себя ответственность за них, испытывать страхи и сомнения, терпеть неудачи и уметь извлекать из них опыт. Мало кого из нас с детства учили действовать в подобной ситуации. Но научиться этому можно. В этой книге Скотт Джеффри Миллер, исполнительный вице-президент программы по развитию интеллектуального лидерства компании FranklinCovey, предлагает тридцать советов-вызовов, основанных на принципах самых успешных лидеров и собственном опыте. Приведенные практические рекомендации помогут: вести сложные переговоры и добиваться успеха; вызывать доверие и активно слушать; противостоять укоренившимся догмам; распределять правильных людей на правильные роли; формировать четкое и действенное видение команды; получать нужные результаты правильными способами. И в конечном итоге — стать больше чем руководителем.

Кэти Мортон Исцеление от травмы. Как справиться с последствиями постравматического стресса и вернуться к полноценной жизни

Практичная и поддерживающая книга, которая поможет отследить признаки травматического опыта, преодолеть его и защитить психику от травм в будущем. Многие думают, что травма возникает только в результате очень сильных стрессовых событий, таких как насилие или жестокое обращение. Но травма — это эмоциональная реакция, причиной которой может стать любое беспокоящее событие или нехватка ощущения безопасности. Даже поток новостей способен вызвать стресс. А еще мы «подхватываем» травмы наших близких: они передаются от поколения к поколению. Так что с травматичным опытом сталкивается любой из нас. Психотерапевт Кэти Мортон предлагает новый взгляд на травму. Только осознав, как она определяется, мы сможем преодолеть последствия. В книге вы найдете проверенные способы исцеления травмы, а также узнаете, что наносит вред вашему психическому здоровью и как с этим справиться. Книга поможет отследить у себя признаки травматического опыта, проработать межпоколенческие сценарии и прервать их разрушительный цикл, научиться выявлять триггеры и сделать так, чтобы травма больше не определяла вашу жизнь.

Свами Пурначайтанья Источник силы. Как найти ресурсы внутри себя и обрести спокойствие в меняющемся мире

Мудрая, поддерживающая и практичная книга от известного духовного наставника, которая поможет сориентироваться в меняющемся мире, успокоить разум и обрести внутренний покой. Наше материальное и моральное благополучие очень зыбко. Срываются планы, разоряются компании, обесцениваются деньги, исчезают с горизонта важные для нас люди. Нас гложет страх перед будущим и сожаления о прошлом. Но представьте прямо сейчас, что у вас больше нет всего того, на что вы рассчитываете и от чего отсчитываете свое будущее. Что у вас осталось? Осталось нечто неизменное. То, что дает вам силу в любой ситуации. Источник вашей жизнестойкости всегда внутри вас и всегда в настоящем. Вы можете черпать силу из этого источника, научившись останавливать внутренний диалог, отпускать привязанности, полностью отдаваться настоящему моменту, принимая жизненные изменения. Все это достижимо с помощью медитации. Этому учит Свами Пурначайтанья — лектор, духовный настав­ник, известный учитель йоги и медитации. Свами поможет вам выявить источник тревоги, стресса и беспокойства и преодолеть их. Медитация успокоит отвлеченные мысли и переориентирует вашу энергию. Десять простых шагов при регулярной практике полностью изменят ваше внутреннее состояние.

Чарльз Уитфилд Внутренний ребенок. Как исцелить детские травмы и обрести гармонию с собой

Врач и психотерапевт Чарльз Уитфилд первым написал всеобъемлющую, систематизированную и помогающую книгу о явлении Внутреннего ребенка. Это современная классика психологии, которая сегодня столь же свежа и полезна, что и в момент первого издания. По осторожным оценкам, детские травмы — часто в токсичных семейных условиях — перенесло свыше 50% населения. В некоторых культурах показатель доходит до 70, 80, 90%. Из-за этого центральный элемент человеческого сознания — наше Подлинное «Я» — начинает прятаться. В книге «Внутренний ребенок» доктор Уитфилд рассказывает, как нашему Внутреннему ребенку наносят раны, и представляет программу исцеления. Он проводит читателя через четыре этапа, ведущие к новому открытию Подлинного «Я»: 1. Научиться быть «настоящими», практикуясь с безопасными людьми. 2. Определять свои здоровые человеческие потребности. 3. Оплакивать неоплаканные обиды, травмы и утраты. 4. Прорабатывать важнейшие проблемы выздоровления, отношений и жизни. Книги по теме приходят и уходят, но эта работа остается сильным введением в диагностику и лечение последствий детских травм. Ее рекомендуют как психотерапевты, так и люди, имевшие подобный жизненный опыт.

Сергей Самойленко Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни

«Законы подлости» существуют! Книга познакомит вас с ними и покажет, что они математически красивы. А кроме того, из них можно извлечь пользу в самых разных житейских ситуациях, где существует неопределенность и многовариантность. Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе? Правда ли, что дожди чаще идут в выходные? Отчего большая часть дел всегда остается на последнюю ночь? Почему «на вкус и цвет товарищей нет», а автобуса почти всегда приходится ждать долго? Пришло время узнать, как работают «законы подлости» — от закона арбузной корки («покупая многомерный арбуз, ты приобретаешь в основном его корку») до наблюдения Этторе («соседняя очередь всегда движется быстрее»). Несовершенство нашего мира и жизненные закономерности имеют объективное математическое обоснование. С помощью жизненных примеров автор познакомит вас с миром нешкольной математики: теорией вероятностей и математической статистикой, а также смежными областями — теорией мер, марковских цепей, стохастических процессов, очередей, динамического хаоса.

Расс Хэррис Когда жизнь сбивает с ног. Преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности

Книга психотерапевта Расса Хэрриса, основанная на терапии принятия и ответственности, — для всех, кто переживает личный или профессиональный кризис. Поможет пройти через сложный период, восстановить силы и научиться эффективно справляться с болью. В жизни почти каждого из нас часто случаются события, которые буквально переворачивают мир с ног на голову. Личные и профессиональные кризисы, увольнения, разрыв отношений, потери и неприятные ситуации могут выбить почву из-под ног. Поэтому нам особенно необходимы доказавшие свою эффективность навыки, которые помогут быстро прийти в себя и восстановить силы. Психотерапевт Расс Хэррис делится инструментами, основанными на терапии принятия и ответственности (АСТ). Освоив их, вы сможете преодолеть боль и отчаяние, не поддаться страданиям и построить счастливую жизнь, несмотря ни на что. Вы справитесь с болезненными воспоминаниями, создадите собственные исцеляющие ритуалы, научитесь работать со сложными эмоциями и сможете идти вперед несмотря ни на что. Сильно переработанное и обновленное издание популярной книги Reality Slap («Пощечина реальности»).

Ричард Шварц Мои разные «я». Что такое субличности и как знание о них поможет проработать травмы и обрести внутреннюю целостность

Нас учили, что человек — цельная личность. Но иногда мы слышим внутренние голоса, которые не соответствуют идеальному представлению о себе. Тогда мы чувствуем страх или стыд. Исследования доктора Ричарда Шварца бросают вызов теории «мономозга». По его словам, в каждом из нас есть несколько субличностей и лишь признав их, можно избавиться от внутренних противоречий. «У нас от рождения есть субличности, или части. Эти части не воображаемые и не символические. Все это личности, которые существуют как внутренняя семья внутри нас ― и ключ к здоровью и счастью состоит в том, чтобы уважать, понимать и любить каждую из своих частей», — говорит доктор Шварц. Это суть модели внутренних семейных систем (IFS), которая трансформировала психологию на протяжении десятилетий. Из книги вы узнаете, почему IFS эффективна для восстановления после травм, терапии зависимости и лечения депрессии, и как это новое понимание может радикально изменить нашу жизнь. А еще найдете ответы на следующие вопросы: — как и почему революционный подход доктора Шварца изменил отношение к психическому здоровью; — что делать, чтобы превратить свои субличности в союзников; — как с помощью IFS исцелить детские травмы; — как IFS демонстрирует человеческую доброту, показывая, что нет плохих частей, и как найти путь к гармонии и внутреннему спокойствию. IFS — мощный подход к исцелению нас самих, нашей культуры и нашей планеты. Как учит доктор Шварц: «Наши части иногда могут быть разрушительными или вредными, но как только они освобождаются от бремени, возвращаются к своей сущностной доброте. Когда мы научимся любить все наши части, мы сможем научиться любить всех людей ― и это будет способствовать исцелению мира».

Дмитрий Карпов Мышление как инструмент. 10 стратегий для решения любой проблемы

Полное руководство по решению проблем с помощью инструментов мышления, чтобы преуспеть в работе, в личностном развитии, и в итоге создать дизайн своего счастья. Конечно, работа над проектом в офисе и собственной личностью отличаются, однако по факту она содержит в себе сходные этапы. Этих этапов десять. Они могут быть знакомы каждому в качестве разрозненных идей и рекомендаций специалистов, но полезнее объединить их в стратагемы: универсальные готовые приемы, стратегические ходы для принятия решений в сложных ситуациях. Каждый из этапов — это важная практика из креативных заданий и упражнений. Под обложкой — десятки практических заданий, от которых нейроны головного мозга заработают с новой силой.

Шахида Араби Токсичные люди. Как защититься от нарциссов, газлайтеров, психопатов и других манипуляторов

Книга для всех, кому приходится иметь дело с токсичными людьми. Вы научитесь выстраивать общение по своим правилам и не позволите манипулировать собой. Когда по сети разошлась статья Шахиды Араби «20 отвлекающих маневров, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют вами и затыкают вам рот», ее прочитали более 18 миллионов человек по всему миру. Как жертвы манипуляторов, так и специалисты в области психического здоровья с энтузиазмом делились ею и признавали ее правоту. К сожалению, никто из нас не застрахован от общения с токсичными людьми, которыми могут оказаться коллеги, семейный партнер или даже родители. При этом вас могут убеждать, что вы слишком остро реагируете, раздуваете из мухи слона, и применять другие тактики психологических манипуляций. Манипуляторы могут быть «мягкими» и агрессивными. Токсичность может проявляться по-разному. Однако важнейший жизненный навык, который необходимо в себе развить, — это готовность дать отпор любому манипулятору и всем возможным проявлениям токсичности в отношениях. В этом руководстве вы найдете теоретическую основу и практические упражнения, которые помогут вам: — определять токсичных людей и выбирать эффективные способы взаимодействия с ними; — научиться распознавать первые признаки того, что вами пытаются манипулировать, и сразу пресекать распространенные виды психологического насилия, такие как газлайтинг, игнорирование, проецирование, «любовная бомбардировка» и так далее; — узнать, как восстановиться после травмы в отношениях и сформировать здоровые личностные границы с опорой на внутреннее «я». Это одна из самых полезных книг для людей, которые хотят лучше понять себя и жить счастливой и спокойной жизнью без токсичного общения и манипуляций.