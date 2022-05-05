Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.04
71,02
74,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Стройка и сырье»: кто в Красноярском крае готов платить работникам больше 100 тыс. рублей

«Стройка и сырье»: кто в Красноярском крае готов платить работникам больше 100 тыс. рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Десятая часть вакансий в регионе — с зарплатами свыше 100 тыс. рублей. «Чемпиону» же и вовсе обещают полмиллиона.

#НОВОСТИ
По данным сервиса hh.ru, в апреле 2022 года предприятиями Красноярского края было опубликовано более 4 000 вакансий с зарплатами свыше 100 тыс. рублей— это 12% от всех размещенных на сервисе объявлений о найме персонала.
 
Больше всего — 33% — таких вакансий за месяц появилось в сегменте «строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Также подобные зарплаты предлагали рабочему персоналу, специалистам из сферы добычи сырья и менеджерам по продажам.
 
Максимальную заработную плату в апреле — 500 тыс. рублей до вычета налогов — готова была платить одна из телекоммуникационных компаний, которая ищет директора для своего красноярского филиала.
 
Читайте также:
В Красноярском крае стали предлагать повышенные зарплаты

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что зарплаты, которые предлагают в Красноярском крае, подросли в сравнении с февралем на 1% — с 53,8 тысячи рублей до 54,5 тысячи.

В Красноярске спрос на спортивных тренеров вырос почти на 600%

Число вакансий для фитнес-тренеров и специалистов салонов красоты выросло на четверть в первом квартале 2022 года, рассказали в «Авито». На платформе размещены сотни тысяч предложений для мастеров.

Спрос на психологов в России за год вырос в два раза

По данным портала hh.ru за февраль 2022 года спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии вырос по всей стране по сравнению с началом 2021 года на 111%.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю маяПасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая
  • «Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею«Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею
  • «Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»«Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»
  • «Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами
  • Пост сдал — пост принялПост сдал — пост принял
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.