«Стройка и сырье»: кто в Красноярском крае готов платить работникам больше 100 тыс. рублей

Десятая часть вакансий в регионе — с зарплатами свыше 100 тыс. рублей. «Чемпиону» же и вовсе обещают полмиллиона.

По данным сервиса hh.ru, в апреле 2022 года предприятиями Красноярского края было опубликовано более 4 000 вакансий с зарплатами свыше 100 тыс. рублей— это 12% от всех размещенных на сервисе объявлений о найме персонала.

Больше всего — 33% — таких вакансий за месяц появилось в сегменте «строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Также подобные зарплаты предлагали рабочему персоналу, специалистам из сферы добычи сырья и менеджерам по продажам.

Максимальную заработную плату в апреле — 500 тыс. рублей до вычета налогов — готова была платить одна из телекоммуникационных компаний, которая ищет директора для своего красноярского филиала.

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