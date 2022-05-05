«Стройка и сырье»: кто в Красноярском крае готов платить работникам больше 100 тыс. рублей
Десятая часть вакансий в регионе — с зарплатами свыше 100 тыс. рублей. «Чемпиону» же и вовсе обещают полмиллиона.
Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что зарплаты, которые предлагают в Красноярском крае, подросли в сравнении с февралем на 1% — с 53,8 тысячи рублей до 54,5 тысячи.
В Красноярске спрос на спортивных тренеров вырос почти на 600%
Число вакансий для фитнес-тренеров и специалистов салонов красоты выросло на четверть в первом квартале 2022 года, рассказали в «Авито». На платформе размещены сотни тысяч предложений для мастеров.
Спрос на психологов в России за год вырос в два раза
По данным портала hh.ru за февраль 2022 года спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии вырос по всей стране по сравнению с началом 2021 года на 111%.