«Красноярская технологическая долина» пополнилась новыми резидентами

Свидетельства резидентов получили компании «Фабрика Феникс» и «Спецтехномаш». Совокупный заявленный объем инвестиций компаний составляет более 2,4 млрд рублей.

«Фабрика Феникс» займется вторичной переработкой отходов предприятий алюминиевой промышленности. Для этого компания планирует построить новый высокотехнологичный перерабатывающий комплекс.

АО «Спецтехномаш» создаст новый машиностроительный комплекс и будет выпускать специализированное оборудование для предприятий горнодобывающей отрасли и фабрик по первичному обогащению полезных ископаемых, для угольной промышленности, цветной и черной металлургии, драгоценных минералов, теплоэлектростанций, работающих на угле, и предприятий стройиндустрии.

На производствах будет создано более 450 рабочих мест.

Ранее DK.RU рассказывал, что новым резидентов «Красноярской технологическорй долины» стала компания ООО «Сибирские алюминиевые диски». Общий объем инвестиций по проекту был заявлен в 2,7 млрд рублей.

Отметим, «Красноярская технологическая долина» появилась как особая экономическая зона промышленно-производственного типа для создания новых производств.

Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь».

Читайте также: