Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.05
69,41
72,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Красноярская технологическая долина» пополнилась новыми резидентами

«Красноярская технологическая долина» пополнилась новыми резидентами
Иллюстрация: tvk6.ru

Свидетельства резидентов получили компании «Фабрика Феникс» и «Спецтехномаш». Совокупный заявленный объем инвестиций компаний составляет более 2,4 млрд рублей.

#НОВОСТИ

«Фабрика Феникс» займется вторичной переработкой отходов предприятий алюминиевой промышленности. Для этого компания планирует построить новый высокотехнологичный перерабатывающий комплекс.

АО «Спецтехномаш» создаст новый машиностроительный комплекс и будет выпускать специализированное оборудование для предприятий горнодобывающей отрасли и фабрик по первичному обогащению полезных ископаемых, для угольной промышленности, цветной и черной металлургии, драгоценных минералов, теплоэлектростанций, работающих на угле, и предприятий стройиндустрии.

На производствах будет создано более 450 рабочих мест.

Ранее DK.RU рассказывал, что новым резидентов «Красноярской технологическорй долины» стала компания ООО «Сибирские алюминиевые диски». Общий объем инвестиций по проекту был заявлен в 2,7 млрд рублей.

Отметим, «Красноярская технологическая долина» появилась как особая экономическая зона промышленно-производственного типа для создания новых производств.

Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь».

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю маяПасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая
  • «Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею«Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею
  • «Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»«Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»
  • «Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами
  • Пост сдал — пост принялПост сдал — пост принял
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.