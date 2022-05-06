Сергей Журавлев: Как мошенники нас акциями и выгодными предложениями завлекают

Устоять перед возможностью приобрести те или иные товары по более низкой цене очень сложно. Мошенники давно научились пользоваться этой человеческой слабостью в собственных целях.

Сергей Журавлев, управляющий красноярским отделением Банка России

Акции, розыгрыши, программы лояльности банков, магазинов, маркетплейсов — информация с предложениями поучаствовать в них приходит к нам в мессенджерах, по электронной почте, мы читаем о них на сайтах компаний. Обычно клиентам предлагаются какие-то несложные условия, в результате выполнения которых человек получает определенную прибыль или поощрение. Простой пример: делайте покупки в магазинах-партнерах, получайте бонусы, которые можно тратить на другие товары. Или: пройдите опрос, в подарок вам, предположим, мили, которые можно обменять на скидку при покупке авиабилетов.

Расскажу случай как раз про опрос. Человеку приходит сообщение в мессенджере в новом чате, оформленном в корпоративном стиле банка, где он обслуживается. В сообщении говорится: «Николай Васильевич, предлагаем вам принять участие в опросе про удовлетворенность сервисом банка. Укажите карту, которую хотите задействовать в этой акции. За прохождение опроса, мы удвоим на карте деньги в пределах такой-то суммы». Николай Васильевич первым делом собрал на карте максимальную для акции сумму с других своих карт, написал в чате с «банком» ее реквизиты, ответил на вопросы анкеты. Дальше ему пришло смс-сообщение от банка с кодом подтверждения операции. А в чате собеседник попросил отправить ему этот код. Но Николай Васильевич вовремя спохватился. Позвонил в банк, спросил про акцию и получил ответ — ничего подобного его банк не устраивал.

На самом деле, розыгрыши, лотереи, конкурсы — это часто используемый мошенниками формат для выманивания у людей денег. Иногда злоумышленники используют для этого сайты, разработанные специально для этих целей с похожим дизайном настоящих площадок. В последнее время все чаще ограничиваются общением в каком-либо чате, который тоже брендируют под узнаваемый для клиента. Чтобы завязать в чате разговор, мошенники могут воспользоваться информацией, например, из соцсети, где узнают ФИО и номер телефона жертвы.Как сценарий разворачивается дальше, я описал в примере.

Чтобы не лишиться денег по такой схеме, нужно помнить самое главное правило кибербезопасности: никому и никогда не сообщайте реквизиты карты, срок ее действия и код на оборотной стороне. Никому не пересылайте, не диктуйте, не показывайте код из смс от банка.

Любое предложение о конкурсе, акции, условиях бонусной программы проверяйте на официальном сайте организатора.

Еще подсказка: в поисковиках «Яндекс» и Mail.ru сайты финансовых организаций отмечены специальным знаком — синей галочкой в кружке.

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