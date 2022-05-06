Сергей Журавлев: Как мошенники нас акциями и выгодными предложениями завлекают
Устоять перед возможностью приобрести те или иные товары по более низкой цене очень сложно. Мошенники давно научились пользоваться этой человеческой слабостью в собственных целях.
На самом деле, розыгрыши, лотереи, конкурсы — это часто используемый мошенниками формат для выманивания у людей денег. Иногда злоумышленники используют для этого сайты, разработанные специально для этих целей с похожим дизайном настоящих площадок. В последнее время все чаще ограничиваются общением в каком-либо чате, который тоже брендируют под узнаваемый для клиента. Чтобы завязать в чате разговор, мошенники могут воспользоваться информацией, например, из соцсети, где узнают ФИО и номер телефона жертвы.Как сценарий разворачивается дальше, я описал в примере.
Инструменты, которые мошенники используют, чтобы выманить деньги у людей, разнообразны и постоянно обновляются. Но есть среди них и «ветераны», которые продолжают работать с завидной эффективностью.
Как работает социальная инженерия или почему люди сами отдают деньги мошенникам
Люди часто отдают свои деньги мошенникам сами. Говорят, что делают это будто под гипнозом. Как не попасть в такую ситуацию и сохранить свои средства?
Банк России предупредил красноярцев об активизации кибермошенников
В 2021 году жители Красноярского края пожаловались в Центробанк на 164 случая мошенничества, 97 жалоб касались кибермошенничества: дистанционном оформлении кредитов с выводом средств на «левые» счета.