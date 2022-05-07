Власти Красноярского края запросили помощь соседей для борьбы с пожарами

В Красноярском крае введен режим ЧС из-за ситуации с пожарами. В некоторых территориях отключили электроэнергию. Глава региона Александр Усс провел экстренное заседание оперативного штаба.

Как сообщили в краевом правительстве, на данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду.

Потушить пожары пытаются наземными средствами, так как использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

Губернатор региона заявил, что край уже запросил помощь у соседних регионов.

«Сами отдаем себе отчет, что подойдет она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения». —заявил губернатор.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярск накрыло песчаной бурей. Сильный ветер гоняет частицы пыли и песка, дышать на улице тяжело. Спасатели призывают горожан быть осторожными и по возможности не выходить на улицу.

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