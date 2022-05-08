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В Красноярский край прилетели главы Минприроды и МЧС РФ. Из-за пожаров

В Красноярский край прилетели главы Минприроды и МЧС РФ. Из-за пожаров
Иллюстрация: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярский край прилетели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Они уже встретились с губернатором края Александром Уссом.

#НОВОСТИ

Представили федеральных ведомств прибыли в Красноярский край, чтобы оценить на месте ситуацию с лесными пожарами, а также направить федеральные резервы в помощь региональным властям.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.

Отметим, после Красноярского края Козлов и Чуприян планируют посетить Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области, где также складывается неблагоприятная ситуация с пожарами.

Напомним, ранее в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. Сильный ветер вызвал крупные пожары в 18 муниципальных образованиях региона.

В обще сложности в пожарах, которые возникли на территории Красноярского края 7 мая 2022 года, сгорело 518 домов, 309 строений и 61 автомобиль.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярск накрыло песчаной бурей. Спасатели призывали горожан быть осторожными и по возможности не выходить на улицу.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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