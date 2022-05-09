«Предметы личной гигиены, детское питание, деньги»: как помочь погорельцам в Красноярске

В Красноярске второй день работают пункты сбора вещей для погорельцев. Публикуем адреса и памятку, какие именно вещи лучше принести, а также реквизиты расчетных счетов для сбора средств.

Только за 8 мая волонтерские штабы собрали 56 тонн различных продуктов и вещей первой необходимости для погорельцев. Добровольцы уже организовали доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от пожаров районы.

Адреса пунктов в Красноярске:

краевой центр социального обслуживания населения: ул. Сады, 8, тел. (391) 202-64-65;

комплексный центр социального обслуживания населения «Советский», проспект Металлургов, 39а (391) 229-86-77;

комплексный центр социального обслуживания населения «Октябрьский», ул. Петра Словцова, д. 9, пом. 145, тел. (391) 229-07-81;

комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский», ул. Волжская, 30, тел. (391) 266-91-57;

комплексный центр социального обслуживания населения «Железнодорожный», ул. Ладо Кецховели, 58, тел. (391) 218-00-37;

комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский», ул. Кочубея, 7, тел. (391) 262-11-72;

комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный», ул. Любы Шевцовой, 53, тел. (391) 201-91-16;

комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский», ул. Свердловская, 13а, тел. (391) 233-36-36.

Эти пункты работают ежедневно с 9:00 до 18:00.

Пункты каждый день до 20:00 работают и в Сибирском федеральном университете:

библиотека СФУ (пр. Свободный, 79 корпус 5);

корпус «Д» (ул. Киренского, 26а).

Волонтерское движение «Наши люди» принимает одежду, продукты и другие необходимые вещи в пункте на улице Карла Маркса, 44 А ежедневно с 10:00 до 20:00.

Волонтеры из «Поиска пропавших детей» также открыли пункты приема гуманитарной помощи:

на улице Свердловской, 9а, время работы с 9:00 и до 21:00;

на улице 26 Бакинских Комиссаров, 8 стр. 64 оф. 220 (Офисный центр Ангара) с 9:00 до 20:00;

проспекте Ульяновский, 11 (профилакторий Металлургов) с 8:00 до 22:00.

Сотрудники благотворительного проекта «Тотемка» принимают вещи в ТЦ «Красноярье» с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Региональный центр гуманитарной помощи Российского Красного Креста принимает вещи по адресу: ул. Обороны, 3в с 10:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Что необходимо погорельцам

Волонтеры проинформировали, что одежды и консервов уже достаточно. Что нужно?

Постельные принадлежности (наборы нового постельного белья, пледы, одеяла, подушки);

Бытовая химия (гели для душа, мыло, шампуни, моющие средства, стиральный порошок);

Cредства личной гигиены (памперсы, присыпки, масло для обработки кожи, прокладки, влажные салфетки, зубная паста и щетки, гель уходовая косметика);

Также нужна бутилированная вода и детское питание (смеси, баночки с мясным, овощным, фруктовым питанием, соки). Важно: смотрите срок годности!

Также открыт сбор средств для помощи погорельцам. В крае действует специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим от различных чрезвычайных обстоятельств. На него можно перевести средства для помощи жителям края, пострадавшим от последствий недавних пожаров. Контроль за распределением поступающих на счет средств возложен на министерство социальной политики края. Перечислить средства на счет могут все желающие. В назначении платежа необходимо указать: помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае.

Реквизиты счета:

Получатель Минфин края (КГБУ СО ЦСОН Л/С 75192А08041)

ИНН: 2466097714, КПП: 246301001

Р/С 03224643040000001900

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск

БИК 010407105

К/С 40102810245370000011

КБК 14850000000000000155

Реквизиты счета волонтерского штаба «Наши люди»:

Наименование организации: АНО «ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НАШИ ЛЮДИ»

ИНН: 2466291158, КПП: 246601001

Номер расчетного счета: 40703810331000002151

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810800000000627

БИК: 040407627.