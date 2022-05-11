Объемы лесозаготовки в Красноярском крае продолжает расти

В целом по стране объемы заготовки древесины снижаются, но не во всех регионах.

За первый квартал 2022 года объемы лесозаготовки в Красноярском крае выросли на 10,5% к аналогичному периоду 2021-го. Об этом сообщили в Рослесинфорг.

Абсолютную цифру в организации не назвали, но уточнили, что в целом по России за отчетный период было заготовлено 68,9 млн кубометров древесины, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Причем, снижение объемов отмечено и в Иркутской области (на 11,5%), которая является лидером среди лесозаготовительных регионов страны.

Снижение заготовки древесины на 2,4% — в пределах нормы для начала года. Это значит, что меры господдержки, как ранее действующие, так и новые помогли участникам российской лесопромышленной отрасли справиться со сложностями, связанными с развитием ситуации вокруг Украины, и сохранить объемы заготовок примерно на том же уровне», — говорит директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Напомним, что за первый квартал 2022 года Красноярский край потерял пятую часть своего лесного экспорта. При этом отгрузки в другие регионы страны, наоборот, выросли более чем в половину.

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